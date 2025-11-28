Рэпер Macan тайно прибыл в военкомат в Москве
Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) появился в военкомате на Угрешской улице в Москве, но воспользовался отдельным входом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на срочника Григория, присутствовавшего в этот день в призывном пункте.
По его словам, музыкант прибыл в сопровождении двух мужчин и зашел не через главный КПП, где его ожидали журналисты. В здании он со всеми «поздоровался взглядом» и пошел дальше, когда сотрудники проверили его документы.
«С ним были два человека, двое мужчин <…> Он зашел не с того же входа, что и мы», — сказал Григорий.6 октября артист опубликовал фотографию из призывного пункта в Москве, а 17 октября опроверг слухи об отъезде из России. Согласно законодательству, он должен был явиться в военкомат до 20 октября. В противном случае против него возбудили бы уголовное дело.