Рэпер Macan тайно прибыл в военкомат в Москве

28 ноября 2025, 10:55

Андрей Косолапов (Фото: Телеграм/macan_official1)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) появился в военкомате на Угрешской улице в Москве, но воспользовался отдельным входом. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на срочника Григория, присутствовавшего в этот день в призывном пункте.





По его словам, музыкант прибыл в сопровождении двух мужчин и зашел не через главный КПП, где его ожидали журналисты. В здании он со всеми «поздоровался взглядом» и пошел дальше, когда сотрудники проверили его документы.

«С ним были два человека, двое мужчин <…> Он зашел не с того же входа, что и мы», — сказал Григорий.