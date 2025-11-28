Маликов раскрыл, что стало его «ключом» к сердцам юных фанатов и популярности в соцсетях

28 ноября 2025, 07:25

Певец Дмитрий Маликов объяснил свой успех в соцсетях среди «зумеров»

Дмитрий Маликов (Фото: Instagram* @dmitriy_malikov)

Народный артист России Дмитрий Маликов объяснил причину своей популярности в социальных сетях, особенно — среди «зумеров». Его слова передает издание «Life.ru».





Артист считает, что молодежь привлекает его хорошее чувство самоиронии. Певец достаточно легко относится к самому себе, умея поприкалываться и посмеяться в нужный момент.



Более того, юные фанаты любят видеть разнообразие и предпочитают, чтобы их кумиры не зацикливались на одном и том же. Маликов, в свою очередь, всегда рад попробовать что-то новое.





«Вот, опять же, сейчас у меня вот сегодня выходит новогодняя песня, и запланированы коллаборации, совместные рилсы, не буду говорить, с кем, потому что с очень популярными тоже девушками, тиктокершами, зумершами там и так далее», — сказал певец, беседуя с «Life.ru» перед концертом «Ода Матери» в Кремле.