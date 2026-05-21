Воздушный таран, срыв ротации украинских подразделений и удар «Солнцепека»: последние новости СВО на 21 мая
Подразделения российских войск сразу на нескольких направлениях СВО провели серию ночных и дневных ударов по позициям ВСУ, задействовав тяжелые огнеметные системы, артиллерию, FPV-дроны и авиацию. Под огонь попали опорные пункты, пункты управления БПЛА, техника и беспилотники противника, а часть операций велась в круглосуточном режиме с применением закрытых каналов связи и объективного контроля. Подробности о ситуации в зоне проведения спецоперации — в материале «Радио 1».
Уничтожение укрепленных позиций «Солнцепеком»
Один из экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» подразделения войск РХБЗ 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» нанес удар по опорным пунктам и скоплениям боевиков ВСУ в Сумской области в ночное время.
Во время воздушной разведки с использованием беспилотников было выявлено скопление живой силы противника на укрепленных позициях. После передачи координат расчет ТОС-1А оперативно выдвинулся на огневую позицию, развернул машину и произвел залп термобарическими боеприпасами. Сообщается, что цели были полностью уничтожены.
После выполнения задачи экипаж выполнил противоогневой маневр и покинул позицию. Уничтожение подразделений ВСУ позволило обеспечить продвижение штурмовых групп на важном участке фронта.
Военные РХБЗ подчеркивают высокую эффективность и маневренность ТОС-1А. По их словам, система способна поражать цели в окопах, укрепленных сооружениях и бронетехнике.
«Цели получили – скопление живой силы. Съездили, быстро отработали, вернулись обратно, живы-здоровы. Машина очень удобна в наведении – как в ручном режиме, так и в автоматическом режиме. Корректировщики молодцы, работают очень быстро и оперативно. Связь с ними налажена, никогда не было ни проблем, ни сбоев. Долго на месте не стоим», – сказал командир боевой машины ТОС-1А «Солнцепек» с позывным «Волшебник».
По словам командира, которые передает пресс-служба Минобороны РФ, одним из ключевых преимуществ комплекса остается возможность поражения целей на дальних расстояниях, включая небольшие блиндажи. Он отметил, что система эффективно работает в низинах, на холмистой местности и даже при плохой погоде. Наведение возможно через метеостанцию даже без визуального контакта с целью.
Удары «Мста-С» и «Акации» по позициям ВСУ
На Краснолиманском направлении расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ. Расчет 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» после получения координат оперативно выдвинулся на огневую позицию, привел орудие в боевую готовность и открыл беглый огонь из 152-мм пушки.
Для удара использовались осколочно-фугасные снаряды увеличенной дальности. Кадры объективного контроля, полученные с беспилотников в режиме реального времени, подтвердили уничтожение всех целей. После выполнения задачи военнослужащие покинули позицию, замаскировали установку и укрылись в подземных укрытиях.
Передача видеоданных и координация действий велись по закрытым каналам связи. Отмечается, что имеющихся мощностей достаточно для оперативной передачи материалов и ведения видеотрансляций.
Одновременно в Запорожской области разведывательные расчеты БПЛА группировки «Восток» обнаружили опорные пункты украинских формирований в лесополосах. Координаты целей передали расчетам самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация».
Получив задачу, артиллеристы выдвинулись на закрытые огневые позиции и нанесли точные удары по выявленным объектам. Корректировка огня и контроль поражения целей осуществлялись с воздуха. В результате артиллерийского удара опорные пункты и находившаяся там живая сила ВСУ были уничтожены.
Воздушный таран и охота на беспилотники
Военнослужащие расчетов дронов-перехватчиков «Молния-ПВО» группировки войск «Центр» продолжают круглосуточную работу по уничтожению разведывательных и ударных БПЛА ВСУ на Добропольском направлении.
Расчеты действуют во взаимодействии с постами воздушного наблюдения и радиотехническими средствами разведки, которые позволяют обнаруживать цели на значительном расстоянии. После получения целеуказания операторы запускают дроны-перехватчики.
В зависимости от поставленной задачи используются аппараты как с боевой частью, так и без нее. Уничтожение беспилотников противника достигается за счет прямого таранного удара. Высокая скорость «Молния-ПВО» позволяет эффективно поражать воздушные цели. В среднем за сутки расчеты уничтожают несколько беспилотников, что снижает возможности ВСУ по ведению разведки и корректировке огня.
Схожую тактику применяют и расчеты ПВО отдельного полка беспилотных систем «Буревестник» «Южной» группировки войск. Их целями стали дроны-камикадзе ВСУ типа «Дартс», использовавшиеся для ударов по подразделениям и объектам в ближнем тылу.
Во время воздушного мониторинга операторы своевременно выявили приближение беспилотников и вывели дроны-перехватчики в район целей. После захвата сопровождения были выполнены точные маневры сближения с последующим воздушным тараном.
Все цели были уничтожены еще в воздухе и не смогли достичь района применения. Кадры объективного контроля подтвердили успешную ликвидацию вражеских БПЛА. В подразделении подчеркивают, что слаженная работа операторов позволяет надежно прикрывать воздушное пространство и своевременно нейтрализовывать угрозы.
FPV-дроны сорвали ротацию украинских подразделений
В ходе воздушной разведки расчет БПЛА группировки «Восток» выявил движение автомобильной техники украинских формирований. По имеющимся данным, противник пытался организовать подвоз материальных средств и скрытную смену подразделений на передовых позициях.
Координаты целей были оперативно переданы расчетам ударных FPV-дронов. После выхода на огневые рубежи операторы выполнили точный заход и нанесли удары по движущимся транспортным средствам, передает российское военное ведомство.
В результате попаданий автомобильная техника и перевозимый груз были уничтожены. Также ликвидирована живая сила, находившаяся в машинах. Попытка провести ротацию на данном участке фронта была полностью сорвана.
Су-35С прикрыл авиацию в зоне СВО
Экипаж многоцелевого сверхманевренного истребителя Су-35С Воздушно-космических сил России выполнил боевое дежурство в интересах группировки войск «Восток».
Основной задачей экипажа стало прикрытие действий вертолетов армейской авиации, наносивших удары по живой силе и пунктам временной дислокации ВСУ.
Отмечается, что летчики оперативно-тактической авиации совершают боевые вылеты в любое время суток и при любых погодных условиях, применяя различные типы авиационного вооружения.