Бойцы «Севера» за неделю уничтожили более 10 робоплатформ ВСУ под Харьковом
Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки войск «Север» за неделю уничтожили в Харьковской области более десяти наземных роботизированных платформ ВСУ, сообщил командир взвода ударных БПЛА с позывным «Римус». Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, украинские военные используют такие платформы для доставки боеприпасов и продовольствия на труднодоступные позиции. «Римус» рассказал, что операторы разведывательных и ударных дронов сначала выявляют маршруты снабжения противника, затем берут их под контроль и наносят удары по средствам доставки при попытке пересечь открытые участки местности. Он добавил, что уничтожение НРТК нарушает логистику украинских подразделений и снижает их боеспособность.
