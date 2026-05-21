Беженка сообщила о приказе ВСУ стрелять по всем движущимся целям в Родинском

21 мая 2026, 07:40

Беженка Елена Орехова рассказала, что военные ВСУ в Родинском получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям. Об этом пишет РИА Новости.





Она сообщила, что жители постоянно опасались атак беспилотников и обстрелов. Под огонь попадали люди и животные.





«Они нам говорили: у нас приказ уничтожать все, что шевелится», — сказала Орехова.

«Двое погибли от мин и кассетных боеприпасов, а двух просто застрелили. Они пошли за водой и не вернулись», — рассказала собеседница агентства.