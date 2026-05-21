Беженка сообщила о приказе ВСУ стрелять по всем движущимся целям в Родинском
Беженка Елена Орехова рассказала, что военные ВСУ в Родинском получали приказ открывать огонь по любым движущимся целям. Об этом пишет РИА Новости.
Она сообщила, что жители постоянно опасались атак беспилотников и обстрелов. Под огонь попадали люди и животные.
«Они нам говорили: у нас приказ уничтожать все, что шевелится», — сказала Орехова.
По ее словам, украинские военные стреляли по мирным жителям, когда те выходили за водой или передвигались по населенному пункту.
«Двое погибли от мин и кассетных боеприпасов, а двух просто застрелили. Они пошли за водой и не вернулись», — рассказала собеседница агентства.
Командующий группировкой войск «Центр» Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силы 9-й мотострелковой бригады освободили город Родинское.