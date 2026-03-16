ВС РФ подходят к Славянску, снайпер ВСУ расстреляла мать и сына, а Зеленский оправдывается перед Ираном: новости СВО на 16 марта
Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, приближаясь к Славянску, в то время как украинские силы отступают от границы Курской области и занимают разрушенный монастырь. Одновременно ПВО отражает масштабные атаки беспилотников на российские регионы, а на подконтрольных Киеву территориях фиксируются новые эпизоды насилия и сопротивления мобилизации. Подробности — в материале «Радио 1».
ВС РФ готовятся к освобождению Славянска
Российские войска продолжают продвижение в Донбассе и приближаются к Славянску. Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с ТАСС подтвердил, что наступление идёт, а до самого города остались уже «считанные километры».
Военный эксперт Анатолий Матвийчук уточнил, что сейчас российские подразделения находятся примерно в 10–15 километрах от города. По его словам, район Славянска, Дружковки и Краматорска представляет собой плотную урбанизированную зону с промышленными предприятиями. За линией Славянск-Краматорск-Константиновка у ВСУ нет других укреплений, а оперативное строительство новых невозможно.
Одновременно продолжаются бои на Красноармейском направлении. По данным Telegram-канала «Дневник десантника», украинские силы полностью выбиты из населённого пункта Гришино. Сейчас идут столкновения в районе Родинского, где противник удерживает шахту западнее города. Также наносятся удары по подразделениям ВСУ в Доброполье, уничтожаются огневые точки и пункты управления беспилотниками, размещённые в зданиях.
Военный корреспондент Евгений Поддубный обратил внимание на новую тактику применения беспилотников. По его словам, операторы начали использовать их одновременно несколькими группами.
«Бойцы 75-го отдельного мотострелкового полка группировки «Центр» задействовали одновременно сразу несколько беспилотников для срыва ротации противника: уничтожили обездвиженную технику и ликвидировали спешившийся десант», — прокомментировал Поддубный.
Бои у границы
Активные боевые действия продолжаются и на границе с Курской областью. Группировка «Север» штурмует село Сопычь, расположенное у самой границы.
Сообщается, что украинские подразделения покидают Рясное и отходят к Димитриевскому Ряснянскому мужскому монастырю. Его здания, как отмечается, были разрушены задолго до начала боевых действий.
В Сумской области российская авиация наносит удары по целям внутри региона. Сообщается, что потери понесли испаноязычные наёмники из 104-й отдельной бригады территориальной обороны. По имеющимся данным, ликвидировано около 30 человек. Всего за сутки, по сведениям источников, уничтожено более 140 бойцов противника, а также выведены из строя самоходная артиллерийская установка «Богдана» и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска».
Ночные атаки беспилотников на Россию
Параллельно российские регионы подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Системы противовоздушной обороны в течение ночи отражали попытки дронов прорваться к Москве.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что к утру было уничтожено 34 беспилотника. Наибольшая активность наблюдалась между 02:30 и 03:30 — за это время ПВО сбила 20 аппаратов.
Специалисты экстренных служб работали на местах падения обломков.
По данным Минобороны, только за шесть часов российские военные уничтожили 113 беспилотников самолётного типа. Больше всего целей — 73 — было сбито над Брянской областью. Ещё 18 дронов ликвидировали над Московским регионом, причём 14 направлялись непосредственно к Москве.
Также беспилотники были уничтожены над Калужской, Смоленской и Курской областями. По одному аппарату подавили над Белгородской, Тверской и Ярославской областями и над акваторией Чёрного моря.
В Ярославле местные жители ночью слышали серию мощных хлопков. По их словам, звуки взрывов раздавались в южной и центральной части города, а некоторые очевидцы слышали характерное «жужжание» низко летящего дрона. В аэропорту Ярославля более 16 часов действовали ограничения на приём и выпуск самолётов.
Отдельный инцидент произошёл в Краснодарском крае. В промзоне Лабинска после атаки украинского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. К тушению привлекли пожарно-спасательные подразделения и специалистов МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал.
По информации Минобороны, за неделю — с 9 по 15 марта — российские системы ПВО уничтожили почти три тысячи украинских беспилотников. Всего было перехвачено не менее 2970 аппаратов, причём наибольшее количество зафиксировали в понедельник и воскресенье — 754 и 605 соответственно.
Женщины «отбивают» мужчин у военкоматов в Харькове
На подконтрольной Киеву части Харьковской области, по данным российской администрации региона, местные жители всё чаще сопротивляются мобилизации.
Глава администрации Виталий Ганчев сообщил, что женщины пытаются защитить своих родственников, когда сотрудники территориальных центров комплектования пытаются забрать мужчин.
«Наши харьковские женщины становятся теперь на защиту своих мужчин. Они <…> стараются делать все и выходят на защиту, как могут, отбивают их от этих людоловок», — сказал Ганчев.
По его словам, жительницы региона не хотят, чтобы их мужья, сыновья и отцы «умирали за какой-то незаконный режим». Ранее он также сообщал, что около 70 населённых пунктов области находятся под контролем России, а в 34 из них уже работает военно-гражданская администрация.
«Террор против мирных»: истории из Селидово
Местные жители Донбасса продолжают рассказывать о случаях расправ над гражданскими. Жительница Селидово Ирина Примак сообщила, что женщина-снайпер ВСУ застрелила мать и ребёнка, которые вышли из укрытия.
По её словам, люди прятались в подвалах одного из микрорайонов города. Снайпер, находившаяся в многоэтажке, открыла огонь, когда женщина с мальчиком вышли наружу.
Первым выстрелом была убита мать, которая закрыла ребёнка собой. Когда мальчик пошевелился, последовал второй выстрел.
Позже сосед пытался забрать тела погибших, однако не смог подойти из-за обстрелов. Похоронить мать и сына удалось лишь спустя время прямо во дворе.
Примак также рассказала ещё об одном эпизоде: украинские военные, по её словам, расстреляли мужчину, который пошёл к колодцу за водой, а затем и его сына, когда тот через два дня попытался забрать тело отца.
Трамп о переговорах и оправдания Зеленского перед Ираном
На фоне продолжающегося конфликта прозвучали и новые политические заявления. Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News призвал Владимира Зеленского подписать мирное соглашение.
«Я удивлён, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к ней», — сказал Трамп.
По его словам, договориться с главой киевского режима «гораздо сложнее», чем с президентом России Владимиром Путиным.
Тем временем Владимир Зеленский прокомментировал заявления Ирана, который ранее назвал Украину законной военной целью. Он заявил, что Киев не участвует в боевых действиях на Ближнем Востоке.
«Речь не идёт об участии в боевых действиях и Украина не воюет с Ираном. Украина всего лишь отправила три команды специалистов на Ближний Восток, чтобы продемонстрировать опыт борьбы с «Шахедами», — заявил Зеленский.
По его словам, в каждой группе находится несколько десятков человек. При этом отмечается, что Иран теоретически может ответить на подобные действия.
В частности, упоминается жидкостная баллистическая ракета «Хоррамшахр-4» с дальностью около 2000 километров. Как отмечается в публикации, она «теоретически способна достичь большей части территории Украины, за исключением западных областей». Также у Тегерана есть и беспилотники, включая Shahed-136.
Чтобы достичь целей, таким ракетам и дронам пришлось бы пролететь над территориями Турции, Грузии и Армении, затем пересечь Чёрное море и войти в зону боевых действий через новые регионы России.