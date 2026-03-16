Почти 150 БПЛА пытались атаковать ночью регионы России
Силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников над Россией в ночь с 15 на 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, массированная атака отражалась в период с 23:00 воскресенья до 08:00 понедельника. Так, 53 БПЛА перехватили над Московским регионом, включая 46, летевших на Москву.
Еще 38 дронов подавили в Брянской области, 11 — в Ярославской, восемь — в Калужской, семь — в Смоленской, по пять — в Ростовской и Ульяновской областях, четыре — в Тверской, по три — в Воронежской и Костромской областях, а также в Крыму. Два беспилотника сбили в Волгоградской области, по одному — в Саратовской и Краснодарском крае.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
