Этой ночью Белгородская область подверглась массированному ракетному обстрелу ВСУ

15 марта 2026, 04:15

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.





По его словам, объекты энергетической инфраструктуры получили серьёзные повреждения. В городе возникли перебои с подачей электричества, воды и тепла. Предварительно, пострадавших нет. Точный масштаб разрушений будет возможно оценить утром 15 марта.





«В Белгороде на территории одного из объектов произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Кроме того, повреждено остекление многоквартирного дома. (...) Идет уточнение информации о других последствиях», — добавил Гладков.