В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА загорелась нефтебаза.
В Краснодарском крае после падения обломков беспилотника в пригороде Тихорецка загорелась нефтебаза. Предварительно, пострадавших нет, сообщили в Telegram-канале «Оперативный штаб — Краснодарский край».
Фрагменты БПЛА также повредили две высоковольтные линии в Тихорецком районе. Аварийно-восстановительные работы начнутся после завершения осмотра территории специалистами. В настоящий момент на местах происшествия работают оперативные и специальные службы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: