В Дмитрове открылась выставка плакатов «Победа!»
Выставку патриотических плакатов «Победа!» привёз в Дмитров художник из Ростова-на-Дону, руководитель творческого союза «Артфронт» Максим Ильинов. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Евгений Рой.
Экспозиция открылась в Дмитровском музейно-выставочном комплексе.
«В плакатах через яркие образы раскрываются темы героизма, традиций, семьи и культурного кода России», — говорится в сообщении.Выставка будет работать до 17 мая. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+.
Музейный комплекс расположен по адресу: город Дмитров, Загорская улица, дом №17.
