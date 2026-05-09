В Дмитрове открылась выставка плакатов «Победа!»

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Евгений Рой

Выставку патриотических плакатов «Победа!» привёз в Дмитров художник из Ростова-на-Дону, руководитель творческого союза «Артфронт» Максим Ильинов. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Евгений Рой.



Экспозиция открылась в Дмитровском музейно-выставочном комплексе.

«В плакатах через яркие образы раскрываются темы героизма, традиций, семьи и культурного кода России», — говорится в сообщении.
Выставка будет работать до 17 мая. Вход свободный. Возрастные ограничения — 6+.

Музейный комплекс расположен по адресу: город Дмитров, Загорская улица, дом №17.

Ранее сообщалось, что в Гжельском государственном университете открыли выставку плакатов «Помним! Чтим! Гордимся!», посвящённую Победе советского народа в Великой Отечественной войне.
Лев Каштанов

