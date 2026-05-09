В Москве на Красной площади начался Парад Победы
Военный Парад в ознаменование 81-летия Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади в Москве, передает РИА Новости.
По сообщению Министерства обороны Российской Федерации, на Красной площади в составе пешей колонны пройдут военнослужащие из высших военных учебных заведений всех видов и родов войск Вооружённых Сил РФ. Президент России Владимир Путин прибыл на Красную площадь в Москве для участия в параде в честь Дня Победы.
В мероприятии также приняли участие иностранные лидеры государств. Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и другие.
На Красную площадь вынесены государственный флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Парад принимает министр обороны РФ Андрей Белоусов. Затем президент Владимир Путин выступит с торжественной речью, обращаясь к гражданам России.
Читайте также: