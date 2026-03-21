ВС РФ сжимают кольцо вокруг Славянска, «Север» громит элиту ВСУ под Сумами, ПВО отразила массовую атаку БПЛА: последние новости СВО на 21 марта
Российские войска продолжают активное наступление на нескольких направлениях. «Северяне» наносят удары по элитным подразделениям противника в Сумской области, а в ДНР наши силы сжимают кольцо вокруг Славянска. За ночь силы ПВО отразили массированную атаку 283 беспилотников, а на освобожденных территориях Харьковской области ВСУ продолжают обстреливать мирных жителей. Последние новости СВО — в материале «Радио 1».
Курская область и Сумское направлениеРазведка группировки «Север» установила, что Киев перебрасывает к Курской области элитные подразделения — боевиков, приписанных к ГУР, ССО и 414-й отдельной бригаде беспилотных систем.
Военный корреспондент Александр Коц отметил, что за последнее время подразделения «Севера» прорвали приграничную оборону ВСУ в Сумской области и освободили несколько населенных пунктов в Глуховском районе. По его мнению, ввод элитных частей в Глуховский сектор вряд ли можно рассматривать как подготовку к вторжению — скорее это признак кризиса для противника на этом участке.
В Сумском районе украинские подразделения получили пополнение из числа насильно мобилизованных, не прошедших военную подготовку. Результатом таких доукомплектований стали потери — за сутки «северяне» ликвидировали более 120 боевиков. Также уничтожены бронемашина «Козак», гаубица М-101, пикапы, грузовики, багги, квадроцикл, беспилотники и склады.
Донецкая Народная РеспубликаВ Славянске объявлена принудительная эвакуация семей с детьми. Глава назначенной Киевом Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин подписал соответствующий приказ, а также опубликовал перечень из 38 улиц, откуда планировалось вывозить детей. Большинство адресов находятся в восточной и северо-восточной частях города. Это говорит о приближении российских войск.
Наши силы продвигаются к Славянску широким фронтом при поддержке артиллеристов и операторов дронов. Чтобы остановить наступление, противник перебрасывает резервы из Краматорска.
Американский Институт изучения войны, как отмечается, анонсирует крупное наступление ВС РФ в Донбассе. Предположительно, оно начнется после того, как подсохнет земля.
Харьковская областьНа освобожденной территории Харьковской области украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей. В селе Воробьевка беспилотник атаковал мужчину и женщину, когда они отправились получать гуманитарную помощь. В результате удара один человек погиб.
Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев отметил, что вооруженные формирования Украины, применяя FPV-дроны, практически ежедневно наносят удары по мирным жителям, домовладениям и социальным объектам на освобожденной территории.
В самом Харькове уже осужденный на пожизненный срок штурмовик из 225-го полка убил своего сокамерника. Новое преступление он совершил с помощью кипятильника.
Новая схема мобилизации на УкраинеНа Украине начала применяться новая схема насильственной мобилизации, при которой мужчин призывного возраста вывозят к границе и используют видеозаписи для давления. Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, к таким действиям привлекают наемников, в основном из Польши и Румынии. Меры по усилению мобилизации согласованы, а иностранные бойцы участвуют в операциях на приграничных территориях.
Военкомы действуют совместно с такими группами. В ряде случаев мужчин доставляют к границе с Румынией, где под угрозой оружия записывают видео, якобы фиксирующее попытку незаконного пересечения. Эти записи затем используют как компромат, чтобы заставить людей вступить в ряды ВСУ. В отношении тех, кто отказывается, возбуждают уголовные дела.
Массированная атака беспилотников на РоссиюСилы ПВО сбили 283 украинских беспилотника над территорией России в ночь с 20 на 21 марта. По данным Минобороны, массированная атака отражалась в период с 23:00 пятницы до 07:00 субботы по московскому времени. Целями противника стали 15 регионов страны.
Беспилотники перехвачены над Брянской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Курской, Саратовской и Самарской областями. Также предотвращен налет на Крым, Татарстан и Московский регион.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, в свою очередь, сообщал, что над регионом подавили порядка 90 дронов.