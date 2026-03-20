В Венгрии задержали украинского инкассатора и вкололи ему «Сыворотку правды»
Венгерские власти применили к задержанному в начале марта сотруднику украинского государственного Ощадбанка так называемую «сыворотку правды». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники на Украине.
По данным собеседников издания, сотрудники венгерского Центра по борьбе с терроризмом насильно сделали инъекцию одному из инкассаторов, который ранее служил в СБУ. Утверждается, что до депортации на Украину людей более суток держали с завязанными глазами и в наручниках.
Источники заявляют, что введённый препарат был релаксантом, который используют для того, чтобы сделать человека более разговорчивым во время допроса. При этом у мужчины, страдающего диабетом, произошли гипертонический криз и потеря сознания, после чего его госпитализировали.
Один из собеседников The Guardian также утверждает, что после возвращения мужчин на родину в их анализах крови обнаружили следы этого вещества.
Ранее венгерские власти вернули Украине изъятые инкассаторские автомобили без груза, оставив на своей территории перевозившиеся в них деньги и золото. О намерении передать машины украинской стороне представители Национальной службы налогов и таможни Венгрии заранее уведомили следствие.
