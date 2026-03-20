Киевлянин взял в жены 80-летнюю тещу-инвалида ради выезда с Украины
Житель Киева попытался выехать в Молдавию, оформив брак со своей 80-летней тещей с инвалидностью, однако на границе его схему раскрыли. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Инцидент произошел в автомобильном пункте пропуска Могилев-Подольский в Винницкой области. На выезд прибыли 44-летний мужчина и его 80-летняя супруга, оба зарегистрированные в Киеве. Во время проверки выяснилось, что женщина является матерью гражданской жены мужчины, которая в настоящее время находится за границей.
Как пояснили в погранслужбе, по украинскому законодательству военнообязанные мужчины могут выезжать за пределы страны, если состоят в официальном браке с человеком с инвалидностью или являются его родственниками. По версии ведомства, именно этим и пытался воспользоваться мужчина. Фигуранты утверждали, что значительная разница в возрасте не мешает их отношениям.
По данным пограничников, в полицию уже направили уведомление по статье о незаконной переправке лиц через государственную границу. Максимальное наказание по ней предусматривает до девяти лет лишения свободы.
