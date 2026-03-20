Киевлянин взял в жены 80-летнюю тещу-инвалида ради выезда с Украины

20 марта 2026, 22:44

Погранслужба Украины: Киевлянин взял в жены тещу-инвалида ради выезда

Житель Киева попытался выехать в Молдавию, оформив брак со своей 80-летней тещей с инвалидностью, однако на границе его схему раскрыли. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.