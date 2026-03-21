Раскрыто число иностранных наемников в рядах ВСУ
На стороне Украины воюют около 10 тысяч иностранных наемников, значительная часть из которых прибыла из стран Латинской Америки. Об этом сообщил ТАСС бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, число наемников не является критически высоким и не оказывает решающего влияния на численность ВСУ. Среди иностранцев примерно шесть или семь тысяч человек — выходцы из стран Латинской Америки.
Ранее аналитик и офицер ВМС Бразилии в запасе Робинсон Фариназу рассказывал, что на Украину для участия в боевых действиях прибыли более 500 сограждан. По его словам, около 60–70 из них получили несовместимые с жизнью ранения.
Еще в ноябре 2025 года число погибших бразильцев оценивалось в 45–50 человек, но к текущему моменту этот показатель увеличился.
