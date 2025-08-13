«Все, развод завтра»: бурная семейная жизнь, мнение про СВО и высказывание в адрес Пугачевой. Как живет Юрий Батурин
Юрий Батурин — российский актер театра и кино, известный зрителям по сериалам «Знахарь», «Осколки счастья» и другим ярким работам. В его творческом багаже — более 110 ролей, от драматических образов до комедийных. 13 августа ему исполняется 53 года. О том, как он пришел в актерскую профессию, почему был вынужден работать барменом и что говорит о событиях на Украине, расскажет «Радио 1».
Ранние годы и начало карьерыЮрий Батурин родился в 1972 году на территории Украинской ССР. В 14 лет он переехал в Днепропетровск, где поступил в театральное училище. После его окончания Батурин перебрался в Москву и поступил в РАТИ-ГИТИС на курс Марка Захарова. В 1996 году он был принят в театр «Ленком». Несмотря на одну из самых высоких зарплат среди московских театров, этих денег не хватало для нормальной жизни. Актеру пришлось искать дополнительный заработок — он устроился барменом в московский ресторан, принадлежащий Алле Пугачевой.
«Зарплата в "Ленкоме" одна из самых высоких в театральной Москве, но эти деньги не позволяли ни снимать квартиру, ни чувствовать себя нормальным человеком. Поэтому я в какой-то момент для себя решил, что хочу остаться в Москве, но для этого должен работать и зарабатывать, чтобы на эти средства жить. Так я стал барменом», — рассказывал он.
Возвращение в профессию и путь к известностиВозвращение в профессию и путь к популярности. В 2005 году Батурин вернулся к актерской карьере. Первую главную роль в кино он получил в 2008 году в украинском сериале «Сила притяжения». Настоящая известность пришла после выхода российского сериала «Знахарь». Позже он снялся в десятках проектов, включая «Беспринципные» (2020).
Личная жизнь Юрия Батурина: 28 лет брака и желание развестисьС будущей женой Ириной Юрий познакомился в 1996 году, когда работал барменом. В ресторане проходил показ мод, на который пришла девушка. Она случайно пролила сок на дорогой бильярдный стол.
«Это была катастрофа, но я сказал: "Ерунда, разберемся"», — вспоминал он.
Батурин успокоил девушку, а она оставила ему номер телефона «на случай возмещения ущерба». Эта честность произвела на него сильное впечатление.
«Я на нее посмотрел, меня прорубило. Все было, как описывают в книжках про любовь с первого взгляда. Я так страдал и мучился: "Она модель, известная. Я — какой-то барменишка, актеришка без театра. Позвонил, Ира говорит: "Деньги нужны?" Отвечаю ей: "Нет, вопрос решен, закрыт, проблем нет". Она удивилась: "Что я вам должна?" Я говорю: "Свидание одно"», — рассказывал актер.
Уже на третьем свидании он сделал предложение и в 1997 году пара поженилась. Батурин признается, что первые десять лет семейной жизни были бурными. Юрий даже задумывался о разводе, однако окончательно рассаться пара не решилась.
«Да раз 100 хотел, именно в сердцах. Осознанно, когда прямо с холодной головой понимаешь, что все, конец — такого не было никогда. А в эмоциях… Я ж еще актер, могу добавить: "Все, развод завтра!" Это все глупо так», — поделился Батурин в «Судьбе человека» на телеканале «Россия 1».Он добавил, что он вспыльчивый, но быстро остывающий. Сегодня супруги воспитывают сына Богдана, который родился в 2013 году.
Взгляды Юрия Батуринна СВО и события на УкраинеВ интервью «Аргументам недели» актер рассказал, что определился со своей позицией еще в 2014 году, когда начались события в Донбассе. За день до начала СВО он позвонил матери, живущей на Украине, и предупредил ее о возможных событиях.
«22 февраля 2022 года позвонил маме на Украину, говорю, мам, у меня такое ощущение, что завтра-послезавтра что-то будет. 23 февраля своего отца еще поздравил с армейским праздником. А на следующий день все действительно началось. Родители мне ничего плохого не говорили. Как бы там ни было, я все равно для них хороший сын. Но для знакомых, друзей и даже некоторых родственников я стал врагом», — отметил артист.Батурин помогает в зоне СВО, но в основном мирным жителям, оказавшимся в зоне боевых действий, а также поддерживает Донецкий центр домашних животных, где содержат пострадавших во время конфликта собак и кошек.
Реакция на отъезд Аллы ПугачевойВопрос об отъезде Аллы Пугачевой из России Батурин назвал для себя неприятным.
«Для меня, как говорится, умерла и умерла. Знаете, всегда своим зрителям говорю, когда слышу от них, что я звезда, их кумир: "Не творите себе кумиров, чтобы потом не разочаровываться"», — сказал он.Сейчас Юрий Батурин продолжает активно сниматься в кино и сериалах, участвовать в театральных проектах и заниматься благотворительной деятельностью. Артист живет в Москве с женой и сыном.