13 августа 2025, 11:41

Юрий Батурин (фото: Instagram* / yuribaturin)

Юрий Батурин — российский актер театра и кино, известный зрителям по сериалам «Знахарь», «Осколки счастья» и другим ярким работам. В его творческом багаже — более 110 ролей, от драматических образов до комедийных. 13 августа ему исполняется 53 года. О том, как он пришел в актерскую профессию, почему был вынужден работать барменом и что говорит о событиях на Украине, расскажет «Радио 1».





Содержание Ранние годы и начало карьеры Возвращение в профессию и путь к известности Личная жизнь Юрия Батурина: 28 лет брака и желание развестись Взгляды Юрия Батуринна СВО и события на Украине Реакция на отъезд Аллы Пугачевой

Ранние годы и начало карьеры

«Зарплата в "Ленкоме" одна из самых высоких в театральной Москве, но эти деньги не позволяли ни снимать квартиру, ни чувствовать себя нормальным человеком. Поэтому я в какой-то момент для себя решил, что хочу остаться в Москве, но для этого должен работать и зарабатывать, чтобы на эти средства жить. Так я стал барменом», — рассказывал он.

Юрий Батурин (фото: Instagram* / yuribaturin)



Возвращение в профессию и путь к известности

Личная жизнь Юрия Батурина: 28 лет брака и желание развестись

«Это была катастрофа, но я сказал: "Ерунда, разберемся"», — вспоминал он.

«Я на нее посмотрел, меня прорубило. Все было, как описывают в книжках про любовь с первого взгляда. Я так страдал и мучился: "Она модель, известная. Я — какой-то барменишка, актеришка без театра. Позвонил, Ира говорит: "Деньги нужны?" Отвечаю ей: "Нет, вопрос решен, закрыт, проблем нет". Она удивилась: "Что я вам должна?" Я говорю: "Свидание одно"», — рассказывал актер.

Юрий Батурин (фото: Instagram* / yuribaturin)



«Да раз 100 хотел, именно в сердцах. Осознанно, когда прямо с холодной головой понимаешь, что все, конец — такого не было никогда. А в эмоциях… Я ж еще актер, могу добавить: "Все, развод завтра!" Это все глупо так», — поделился Батурин в «Судьбе человека» на телеканале «Россия 1».

Взгляды Юрия Батуринна СВО и события на Украине

«22 февраля 2022 года позвонил маме на Украину, говорю, мам, у меня такое ощущение, что завтра-послезавтра что-то будет. 23 февраля своего отца еще поздравил с армейским праздником. А на следующий день все действительно началось. Родители мне ничего плохого не говорили. Как бы там ни было, я все равно для них хороший сын. Но для знакомых, друзей и даже некоторых родственников я стал врагом», — отметил артист.

Реакция на отъезд Аллы Пугачевой

«Для меня, как говорится, умерла и умерла. Знаете, всегда своим зрителям говорю, когда слышу от них, что я звезда, их кумир: "Не творите себе кумиров, чтобы потом не разочаровываться"», — сказал он.