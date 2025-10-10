Всплыло пророчество Владимира Жириновского: Украину предадут, Европу задушат. Мир на пороге Третьей мировой войны?
Предсказания Владимира Жириновского неоднократно оказывались предметом горячих дискуссий благодаря своей удивительной точности. Частым персонажем его прогнозов выступал американский президент Дональд Трамп. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Дональд Трамп — вторая версия ЖириновскогоВ 2016 году Жириновский назвал Трампа своей версией, пришедшей к власти. Оба представляют собой популистов и эпатажных политиков, которые ломают устоявшиеся стереотипы в своих политических системах. В программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» Жириновский предсказал успех Трампа и его переизбрание на второй срок. Он также отмечал, что дочь и зять Трампа возглавят США, поскольку семейные династии играют важную роль в американской политике.
По мнению Жириновского, Трамп станет лучшим президентом в истории страны, а его семья будет «ласково обращаться с Америкой» до 2040 года. Кроме того, он предсказал кардинальные изменения во внешней политике США, включая надвигающуюся конфронтацию между Трампом и Евросоюзом. Жириновский утверждал, что Трамп будет вынужден ссориться с ЕС, чтобы заработать больше для Америки. Он также отмечал, что Европа осознает уход США и не знает, как действовать дальше. Напряженность между Вашингтоном и Брюсселем действительно нарастает: Трамп критикует европейских лидеров и угрожает ввести пошлины на товары из ЕС.
Что касается Украины, Жириновский говорил, что Трамп «сдаст Украину», так как она ему не нужна. Президент США уже пытается переложить ответственность за ситуацию на Европу и отказывается от роли гаранта безопасности.
Жириновский также предсказал покушение на Трампа в 2016 году, утверждая, что если тот будет действовать неправильно, его могут убрать «руками какого-нибудь сумасшедшего». Это предсказание сбылось: в июле 2024 года на митинге в Пенсильвании в Трампа стреляли, а осенью правоохранительные органы предотвратили еще одну попытку покушения на политика.
Спасем АмерикуЖириновский предсказывал мрачное будущее для США, утверждая, что страна не справится с внутренними кризисами. Он заявлял, что в течение 10-15 лет Америки не станет, так как она не выдержит кризисов, и распад будет неизбежным. В 2020 году политик говорил, что Джо Байден во время своего президентства приведет к развалу Соединенных Штатов, указывая на его проблемы с памятью. Глубокий системный кризис в США проявляется в том, что Трамп изменил свою риторику с разговоров о величии страны на лозунг «Спасем Америку».
Начало третьей мировой войныВ период с 2013 по 2019 год Жириновский высказывал мнение, что США планируют использовать семь арабских стран для оккупации и разгрома Сирии, а затем нанести силовой удар по Ирану. Он утверждал, что американская стратегия заключается в контроле над энергоносителями под предлогом «силовой демократизации», а удар по Ирану должен ослабить Китай. Жириновский описывал сценарий начала конфликта: сначала Израиль атакует объекты, где, по его мнению, находятся центры по обогащению урана и производства ядерных зарядов. Тегеран ответит на удар, после чего США окажут поддержку Израилю, мобилизуют НАТО и начнут бомбардировки Ирана, используя «очень страшное оружие локального действия».
Он также подчеркивал, что на фоне этих событий внимание к Украине ослабнет, и она станет лишь инструментом давления на Россию со стороны Запада, что негативно скажется и на самой РФ. Жириновский предупреждал о возможном движении беженцев из Ирана на север и, что удар будет нанесен по Закавказью, хотя и не напрямую. Он вспоминал о беженцах из Ливии и волнениях в Италии и Франции.
По его словам, мировой экономике грозит разрушение: цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель, что станет непосильным бременем для Евросоюза и Китая. Конфликт, по его мнению, способен привести к началу третьей мировой войны.