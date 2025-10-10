Ушаков предложил поддержать номинацию Трампа на Нобелевку
Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Россия готова поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет РИА Новости.
Советник также коснулся темы поставок ракет «Томагавк» для Украины.
Напомним, что 10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира, которую Дональд Трамп так долго стремится получить. С момента возвращения в Белый дом он неоднократно высказывал желание завладеть этой наградой и прилагал усилия, чтобы представить себя в роли миротворца.
На премию может быть номинирован любой человек, но выдвигать кандидатов могут только лица, соответствующие определенным критериям. Это могут быть главы государств, члены правительств, бывшие лауреаты Нобелевской премии, профессора университетов и члены национальных собраний или организаций, таких как Международный суд ООН в Гааге.
