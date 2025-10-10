Ушаков предложил поддержать номинацию Трампа на Нобелевку

10 октября 2025, 09:13

Ушаков: РФ поддержала бы выдвижение Трампа на Нобелевскую премию мира

Дональд Трамп (Фото: www.kremlin.ru)

Помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что Россия готова поддержать выдвижение американского лидера Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет РИА Новости.