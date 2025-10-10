Силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над территорией России
Ночью российская система противовоздушной обороны успешно уничтожила 23 украинских беспилотника. Информация поступила от Министерства обороны России.
В своем Telegram-канале оборонное ведомство сообщило, что десять дронов сбили над Белгородской областью, еще десять — над акваторией Черного моря. Три беспилотника уничтожили над Брянской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: