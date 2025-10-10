В ФСБ заявили о подкупах Киевом жителей ЛНР для терактов и поджогов зданий
Спецслужбы Украины и иностранных государств активизировали подкуп жителей Луганской Народной Республики. Целью является проведение терактов, поджогов административных зданий и нанесение ущерба инфраструктуре. Об этом пишет ТАСС.
УФСБ России по республике сообщает, что помимо денежных вознаграждений, применяют шантаж и ложные предложения о трудоустройстве. Для связи с местными жителями злоумышленники используют поддельные телефонные номера и аккаунты в мессенджерах.
Ведомство призывает граждан быть внимательными и не поддаваться на уловки. Безопасность региона зависит от бдительности каждого.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
