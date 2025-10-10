В ФСБ заявили о подкупах Киевом жителей ЛНР для терактов и поджогов зданий

10 октября 2025, 09:58

Фото: iStock/Naeblys

Спецслужбы Украины и иностранных государств активизировали подкуп жителей Луганской Народной Республики. Целью является проведение терактов, поджогов административных зданий и нанесение ущерба инфраструктуре. Об этом пишет ТАСС.