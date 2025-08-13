Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа: где и когда пройдет и о чем могут договориться лидеры России и США
15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Главная тема — ситуация на Украине, возможное перемирие и перспективы геополитических договоренностей между двумя странами. О месте проведения, реакции мировых лидеров и ключевых ожиданиях от саммита расскажет «Радио 1».
Где, когда и как пройдет встреча президента РФ и СШАПереговоры президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоятся 15 августа в Анкоридже — крупнейшем городе штата Аляска. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Точное время начала встречи пока не раскрывается.
«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.
12 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио. Стороны обсудили организационные вопросы и подтвердили нацеленность на успешное проведение саммита.
Депутат Госдумы Алексей Чепа пояснил, что переговоры организованы в сжатые сроки из-за высокой актуальности обсуждаемых тем. По его словам, «каждый день промедления — это человеческие жизни». Москва, подчеркнул Чепа, задействовала все ресурсы для технической подготовки встречи.
«Мы знаем, как остро решаются вопросы, что здесь каждый день промедления — это человеческая жизнь. И здесь руководство России делает, продолжает делать и будет делать всё для того, чтобы как можно быстрее прошли эти переговоры. Поэтому мы и торопимся», — сказал он в беседе с Lenta.ru.
О чем могут договориться Путин и Трамп на АляскеГлавный вопрос повестки — ситуация вокруг специальной военной операции на Украине. Лидеры обсудят возможное перемирие, прекращение огня, снятие санкций и перспективы нормализации отношений между Россией и США. Трамп заявил, что главная цель — убедить Путина согласиться на прекращение огня. Он не исключил обсуждения обмена территориями, но детали не раскрыл.
Ряд политиков и аналитиков прогнозируют «заморозку конфликта» по линии разграничения, что может сопровождаться досрочными выборами на Украине.
Существует сценарий более масштабного соглашения между Россией и США, где украинский вопрос станет частью широкой сделки по изменению мировой архитектуры безопасности. Однако эксперты считают этот вариант маловероятным из-за привязанности Вашингтона к западным союзникам и ориентации Москвы на страны Глобального Юга.
Кто будет присутствовать на встречеВ город продолжают прибывать высокопоставленные гости. Недавно прибыл министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший, также зафиксировано присутствие российских дипломатов. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил своё участие во встрече президентов, подчеркнув, что такой вариант представляется вероятным.
В то же время, по данным источника ТАСС, приглашение Владимира Зеленского на саммит в Аляске не планируется.
Реакция Запада и Украины на встречуЛидеры Европейского союза в совместном заявлении подтвердили продолжение санкционного давления на Россию и поддержку Украины в политическом, военном и экономическом плане. Однако, как отмечают эксперты, у ЕС нет реальных рычагов влияния на ход переговоров.
Политолог Владимир Батюк рассказал «Известиям», что украинские и европейские власти опасаются возможного прекращения боевых действий по итогам встречи, и поэтому ведут пропагандистскую кампанию против саммита.
«Европа очень серьезно зависит от США в военно-техническом плане и экономически. Поэтому каких-то реальных рычагов воздействия у европейцев нет, а главное — у них нет политической воли», — отметил он.Зеленский заявил, что не признает итоги переговоров, поскольку формат «об Украине без Украины» неприемлем. Он отметил, что встреча может иметь значение для двусторонних отношений США и России, но не для урегулирования конфликта с Киевом. Он отметил, что готов встретиться с Путиным и Трампом, но дата такой встречи ему неизвестна.
CNN сообщает, что согласие президента России Владимира Путина на встречу с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске стало для представителей администрации США одновременно приятной новостью и неожиданностью.