Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа: где и когда пройдет и о чем могут договориться лидеры России и США

13 августа 2025, 17:49

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: РИА Новости / Илья Питалев)

15 августа на Аляске состоится встреча президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Главная тема — ситуация на Украине, возможное перемирие и перспективы геополитических договоренностей между двумя странами. О месте проведения, реакции мировых лидеров и ключевых ожиданиях от саммита расскажет «Радио 1».





Содержание Где, когда и как пройдет встреча президента РФ и США

О чем могут договориться Путин и Трамп на Аляске Кто будет присутствовать на встрече Реакция Запада и Украины на встречу



Где, когда и как пройдет встреча президента РФ и США



«Россия и США — близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — сказал помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Мы знаем, как остро решаются вопросы, что здесь каждый день промедления — это человеческая жизнь. И здесь руководство России делает, продолжает делать и будет делать всё для того, чтобы как можно быстрее прошли эти переговоры. Поэтому мы и торопимся», — сказал он в беседе с Lenta.ru.

О чем могут договориться Путин и Трамп на Аляске

Кто будет присутствовать на встрече

Реакция Запада и Украины на встречу



«Европа очень серьезно зависит от США в военно-техническом плане и экономически. Поэтому каких-то реальных рычагов воздействия у европейцев нет, а главное — у них нет политической воли», — отметил он.