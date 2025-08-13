Достижения.рф

Средства ПВО сбили более 200 дронов ВСУ за сутки

МО РФ: силы ПВО сбили 240 беспилотников ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за последние сутки уничтожили девять управляемых авиабомб, четыре снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS и 240 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.



Отмечается, что сбитые дроны были обнаружены в небе над Брянской, Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областями, а также в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

С февраля 2022 года, по данным Минобороны России, в общей сложности уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета и более 76 тысяч беспилотников украинских сил.

