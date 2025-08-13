В Минобороны доложили последние новости СВО

13 августа 2025, 14:21

Минобороны: российская ПВО в ходе СВО за сутки сбила 240 БПЛА ВСУ

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Пресс-служба Минобороны России заявила, что средства ПВО страны сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS (производства США), девять управляемых авиационных бомб и 240 самолетных беспилотников Вооружённых сил Украины.