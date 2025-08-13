В Минобороны доложили последние новости СВО
Пресс-служба Минобороны России заявила, что средства ПВО страны сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS (производства США), девять управляемых авиационных бомб и 240 самолетных беспилотников Вооружённых сил Украины.
Также, по утверждению ведомства, силы РФ поразили пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников в 136 районах. В операции, как сообщается, применялись боевые самолёты, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия.
Минобороны приводит обобщённые данные с февраля 2022 года: уничтожено 665 самолётов, 283 вертолёта и 76 916 беспилотных летательных аппаратов и другой техники противника.
Ранее ведомство сообщало о ударах по объектам военно‑промышленного комплекса Украины — цехам по производству дальнобойных дронов, их местам хранения и складам боеприпасов. Кроме того, в МИД РФ предупреждали о возможных провокациях со стороны ВСУ в преддверии встречи президентов Путина и Трампа.
Читайте также: