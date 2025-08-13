13 августа 2025, 16:16

Фадеев: ЕС саботирует усилия РФ и США по завершению конфликта на Украине

Фото: шЫещсл|Ruma Aktar

Консультации, выпрашиваемые европейцами перед саммитом России и США, являются политически ничтожными, а ЕС фактически саботирует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, отвечая на вопрос «Известий».







«Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины. Фактически же Евросоюз саботирует», — подчеркнул Фадеев.

«Если лидеры двух мощных держав — России и США — ведут переговоры, а ЕС «кричит со стороны», это демонстрирует отсутствие силы», — заявил Орбан.