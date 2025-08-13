В МИД РФ оценили действия ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа
Фадеев: ЕС саботирует усилия РФ и США по завершению конфликта на Украине
Консультации, выпрашиваемые европейцами перед саммитом России и США, являются политически ничтожными, а ЕС фактически саботирует усилия по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев, отвечая на вопрос «Известий».
«Европейцы на словах поддерживают дипломатические усилия Вашингтона и Москвы по урегулированию кризиса вокруг Украины. Фактически же Евросоюз саботирует», — подчеркнул Фадеев.
По его словам, мнимая поддержка европейских стран мирного урегулирования украинского конфликта по факту является попыткой затянуть процесс.
Фадеев уверен, что ЕС продолжит поставлять Украине оружие независимо от результатов предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Тем временем argumenti.ru пишут, что премьер-министр Венгрии Орбан назвал позицию Евросоюза «слабой и жалкой» из-за попыток повлиять на диалог России и США.
«Если лидеры двух мощных держав — России и США — ведут переговоры, а ЕС «кричит со стороны», это демонстрирует отсутствие силы», — заявил Орбан.
Он также посоветовал странам ЕС проявить инициативу и организовать встречу с российской стороной для обсуждения насущных тем.