Татьяна Буланова получила благодарность от Бастрыкина

Татьяна Буланова (Фото: Телеграм/bulanovacom)

Певица Татьяна Буланова получила благодарность от председателя СК России Александра Бастрыкина. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее фото.



В документе говорится, что артистка удостоена благодарности за содействие в решении задач, возложенных на ведомство. Какие именно задачи имеются в виду, не уточняется.

Недавно исполнительница призналась, что в ее профессиональной жизни были тяжелые времена, когда каждый выход на сцену превращался в настоящее испытание. В какие-то моменты ей даже приходилось брать паузы от выступлений.

Лидия Пономарева

