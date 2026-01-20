Татьяна Буланова получила благодарность от Бастрыкина
Певица Татьяна Буланова получила благодарность от председателя СК России Александра Бастрыкина. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале, опубликовав соответствующее фото.
В документе говорится, что артистка удостоена благодарности за содействие в решении задач, возложенных на ведомство. Какие именно задачи имеются в виду, не уточняется.
Недавно исполнительница призналась, что в ее профессиональной жизни были тяжелые времена, когда каждый выход на сцену превращался в настоящее испытание. В какие-то моменты ей даже приходилось брать паузы от выступлений.
