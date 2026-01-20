Леонардо Ди Каприо и его новая возлюбленная привлекли внимание папарацци во время шопинга
Леонардо Ди Каприо и его новая возлюбленная Виттория Черетти привлекли внимание папарацци во время шопинга в бутиках Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.
Актер и итальянская топ-модель посетили магазины Dior и Saint Laurent, где активно выбирали наряды. Виттория, наблюдая за процессом, давала советы Леонардо по выбору костюмов для предстоящих мероприятий. Она внимательно следила за тем, как он примеряет разные модели, подсказывая, что стоит оставить в гардеробе. В итоге артист приобрел около 12 новых предметов одежды. Однако пакеты с покупками остались в магазине, так как они будут доставлены к нему домой.
Ранее сообщалось что Леонардо Ди Каприо признан артистом года по версии журнала Time. Редакция отметила, что актер остается одной из самых востребованных фигур в мировом кино спустя три десятилетия карьеры.
