Леонардо Ди Каприо и его новая возлюбленная привлекли внимание папарацци во время шопинга

20 января 2026, 15:58

Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти заметили на шопинге в бутике Dior

Леонардо Ди Каприо (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)

Леонардо Ди Каприо и его новая возлюбленная Виттория Черетти привлекли внимание папарацци во время шопинга в бутиках Нью-Йорка. Об этом пишет Daily Mail.