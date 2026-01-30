Российский военный создал защитный костюм от дронов
Российский военнослужащий с позывным «Соболь» из 11-го танкового полка разработал уникальную экипировку для защиты от дронов противника. Об этом пишет РИА Новости.
Мужчине очень нравилось шить и он решил сделать чехол для гранатомета. Это увлечение привлекло внимание командования, и вскоре ему предложили создать пончо. Первоначально «Соболь» разработал его для своих сослуживцев. После этого руководство оценило его способности и организовало небольшую швейную мастерскую. Военнослужащий также создал три новых застежки для шлемов и экипировку для зимней и летней маскировки. Форма стала легче и удобнее.
Уникальное снаряжение проходит тестирование на позициях. Например, пончо защищает от дронов и снижает теплоизлучение. Основная задача солдата — обеспечивать безопасность штурмовых групп от воздушных атак противника.
