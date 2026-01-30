Российский военный создал защитный костюм от дронов

30 января 2026, 07:26

РИА Новости: российский военный создал костюм для защиты от дронов

Фото: iStock/fortton

Российский военнослужащий с позывным «Соболь» из 11-го танкового полка разработал уникальную экипировку для защиты от дронов противника. Об этом пишет РИА Новости.