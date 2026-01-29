29 января 2026, 23:24

Экс-офицер армии США Крапивник: боевики ВСУ терпеть не могут наемников

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские боевики терпеть не могут иностранных наёмников. Такое заявление сделал бывший офицер армии США Станислав Крапивник в эфире шоу Рика Санчеса на RT.





По его словам, иностранцев заманивают в ВСУ обещаниями, что их не будут размещать на линии боевого соприкосновения. На деле же их отправляют в «мясные штурмы». Украинские же военные наемников откровенно не любят.





«И они об этом говорят открыто. Раненые колумбийцы лежат там полумёртвые, а украинцы просто проходят мимо, даже не собираясь их эвакуировать. Им всё равно», — приводит RT слова Крапивника.