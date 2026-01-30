Достижения.рф

На Западе предупредили о риске начала нового конфликта из-за Украины

Генерал Куят предупредил о риске нового конфликта из-за Украины
Фото: iStock/Nastco

Генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch предупредил о риске начала нового конфликта из-за Украины.



Вероятность эскалации конфликта на территории Украины до уровня полномасштабной войны остаётся высокой. В последнее время этот риск продолжает увеличиваться, отметил офицер.

Он призвал к разработке плана общеевропейской безопасности, который ранее предлагала Россия. По его мнению, для установления мира необходимо достичь взаимного соглашения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0