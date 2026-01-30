На Западе предупредили о риске начала нового конфликта из-за Украины

30 января 2026, 09:29

Генерал Куят предупредил о риске нового конфликта из-за Украины

Фото: iStock/Nastco

Генерал ВВС Германии в отставке Харальд Куят в эфире YouTube-канала Neutrality Studies Deutsch предупредил о риске начала нового конфликта из-за Украины.