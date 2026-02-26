26 февраля 2026, 09:49

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Вой сирен, вспышки в небе и сообщения с грифом «срочно» — ночь выдалась одной из самых напряжённых за последнее время. По военным объектам ВСУ обрушились сотни беспилотников и десятки ракет, а в приграничных регионах России силы ПВО отражали массированные атаки. На этом фоне поступают данные о продвижении российских войск, внутренних проблемах украинской армии и новых политических манёврах Запада. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание «Более 200 „Гераней“ работают»: огненная ночь для Киева Наступление «Востока» и «Севера»: прорывы и окружения Точный удар «с двух снарядов» ПВО отражает налёты: от Крыма до Тулы «Бросают на мясо» и покупают звания Одесса в круговой обороне и визит Джонсона

«Более 200 „Гераней“ работают»: огненная ночь для Киева

«Более 200 „Гераней“ работают по украинской энергетике сегодня. Стратеги (стратегические бомбардировщики – прим. ред.) уже осуществили пуски», – сообщают осведомленные Telegram-каналы.

Фото: iStock/3D_generator

«Две гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“ поразили киевскую подстанцию 750 кВ», – передают «Аргументы и Факты».

Наступление «Востока» и «Севера»: прорывы и окружения

«На сегодняшний день фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трёх переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно наступать на восток на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском».

Фото: iStock/yalax

Точный удар «с двух снарядов»

«Прибыли на точку и отработали. С двух снарядов попали прямо в склад боеприпасов, где находились снаряды большого калибра. По итогу склад был полностью уничтожен», — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Метис».

ПВО отражает налёты: от Крыма до Тулы

«Четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Брянской области», – говорится в сводке.

Фото: iStock/Terry Papoulias

«Бросают на мясо» и покупают звания

Одесса в круговой обороне и визит Джонсона

«Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают».

Владимир Зеленский

«Как я уже говорил, русские следят за производством «Фламинго». Нам пришлось долго ждать восстановления производственной линии из-за соответствующих российских атак. Мы будем наращивать количество – это зависит от финансирования и от некоторых компонентов. В зависимости от объёмов, у нас будет больше ударов, – заявил Зеленский.

«В первую очередь, он хочет прощупать настроение украинского генералитета, а потом убедить военных и политиков в том, что мирные переговоры возможны только в случае усиления давления на Владимира Путина. Для этого нужно еще больше помогать Украине. И эту идею он постоянно озвучивает», – пояснила эксперт.