ВСУ готовят оборону Одессы, Зеленский выпрашивает деньги на «Фламинго», а ВС РФ продолжают наступление: последние новости СВО на 26 февраля
Вой сирен, вспышки в небе и сообщения с грифом «срочно» — ночь выдалась одной из самых напряжённых за последнее время. По военным объектам ВСУ обрушились сотни беспилотников и десятки ракет, а в приграничных регионах России силы ПВО отражали массированные атаки. На этом фоне поступают данные о продвижении российских войск, внутренних проблемах украинской армии и новых политических манёврах Запада. Подробности – в материале «Радио 1».
«Более 200 „Гераней“ работают»: огненная ночь для Киева
Первые удары по украинской «военке», как сообщили мониторинговые каналы, начались через семь минут после полуночи. Сначала взрывы прогремели в Черниговской области, затем – в Полтаве, Кривом Роге, Одессе, пригородах Николаева, Харькове и Черкассах. Десятки беспилотников атаковали объекты ВСУ, однако это оказалось лишь началом.
«Более 200 „Гераней“ работают по украинской энергетике сегодня. Стратеги (стратегические бомбардировщики – прим. ред.) уже осуществили пуски», – сообщают осведомленные Telegram-каналы.
В Киеве завыли сирены воздушной тревоги. Ближе к утру в области и на окраинах столицы раздались первые взрывы. Источники писали о комбинированной атаке беспилотников и ракет – баллистических и крылатых.
«Две гиперзвуковые крылатые ракеты „Циркон“ поразили киевскую подстанцию 750 кВ», – передают «Аргументы и Факты».
В лентах новостей появлялись сообщения о прилётах «Искандеров» по военным объектам в Киеве и Харькове, о пусках «Калибров» с кораблей Черноморского флота и бортов стратегических бомбардировщиков. Удары, взрывы и пожары продолжались.
Наступление «Востока» и «Севера»: прорывы и окружения
Накануне вечером пришла информация о том, что войска группировки «Восток» пробили оборону противника на Гуляйпольском направлении и развивают наступление южнее и западнее Зализничного. Военкоры сообщали об освобождении 16 квадратных километров за сутки. Ночью с грифом «срочно» поступило сообщение: село Зализничное полностью перешло под контроль российских войск.
Штурмовые отряды ВС РФ продолжают продвижение к следующему населённому пункту – Гуляйпольскому. Целью называют дорогу Васильковка – Орехов. В случае её перерезания гарнизон противника в Орехове окажется в «клещах».
Согласно сводкам Минобороны РФ, потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Восток» за сутки превысили 350 человек. Уничтожены пять бронемашин, 11 десантных транспортных средств и три артиллерийских орудия крупного калибра.
В Харьковской области российские войска освободили Графское. Продвижение группировки «Север» вблизи Волчанска подтверждено, над населённым пунктом поднят флаг России. Фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка.
Военный корреспондент Александр Коц в своём Telegram-канале отметил:
«На сегодняшний день фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трёх переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно наступать на восток на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском».
Село Симиновка расположено южнее Волчанска на дороге к переправам через Северский Донец в районе Верхней Писаревки и Старого Салтова. После форсирования реки российские подразделения могут выйти на дороги, ведущие на Харьков с востока – расстояние до города менее 50 километров.
В Донецкой Народной Республике армия России наступает в Константиновке. По информации военного корреспондента Павла Кукушкина, бойцы группировки «Юг» продвигаются в городской застройке и продолжают зачистку района железнодорожного вокзала, одновременно давя с востока и северо-востока.
Точный удар «с двух снарядов»
Артиллеристы морской пехоты ВС РФ нанесли удар по складу боеприпасов ВСУ под Красноармейском. Местоположение цели выявили операторы БПЛА, после чего координаты передали артиллерии.
«Прибыли на точку и отработали. С двух снарядов попали прямо в склад боеприпасов, где находились снаряды большого калибра. По итогу склад был полностью уничтожен», — рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным «Метис».
Кроме того, расчёты FPV-дронов и беспилотников типа «Ланцет» Южной группировки войск уничтожили две самоходные гаубицы М109 Paladin ВСУ.
ПВО отражает налёты: от Крыма до Тулы
Украинские беспилотники вторглись в воздушное пространство РФ. По данным Минобороны РФ, российские военные сбили 60 воздушных целей. Наибольшее количество ликвидировали над Крымом — 27. Ещё 17 БПЛА уничтожены в административных границах Белгородской области, девять — над акваторией Чёрного моря.
«Четыре БПЛА – над территорией Курской области и три БПЛА – над территорией Брянской области», – говорится в сводке.
Отдельно сообщалось, что за ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 17 БПЛА над регионами России: семь — над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской, по одному — над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Над Тулой, по данным Telegram-канала SHOT, предварительно сработала система ПВО. Жители южной части города сообщили о не менее чем семи взрывах, громкие хлопки слышали также в Косой Горе и Щёкинском районе. Очевидцы говорили о звуке, напоминающем двигатель газонокосилки, и ярких вспышках в небе. Ранее губернатор Дмитрий Миляев объявил режим опасности БПЛА.
В Глушковском районе Курской области в результате атаки украинского FPV-дрона погиб 62-летний мужчина, ещё один житель получил осколочные ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Беспилотник ударил возле частного дома в селе Марково. Пострадавшему 33-летнему мужчине оказали первую помощь.
«Бросают на мясо» и покупают звания
На фоне боевых действий появляются сообщения о внутренних проблемах ВСУ. По информации российских силовых структур, неподготовленные офицеры активно покупают звания и должности, что приводит к серьёзным потерям. Командование подразделениями оказывается в руках людей без необходимой подготовки, что, как утверждается, ведёт к гибели солдат и провалу операций.
Отмечается, что если раньше граждане ограничивались взятками сотрудникам ТЦК, чтобы временно избежать службы, то теперь многие приобретают офицерские должности в тылу. Стоимость подобных услуг не раскрывается.
Генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что большинство иностранных наёмников, участвующих в конфликте на стороне ВСУ, не возвращаются с фронта. По его словам, их отправляют на самые опасные участки, фактически «бросая на мясо». Если ранее фиксировалось большое число иностранных бойцов, то сейчас их почти не слышно в радиоперехватах – многие погибли, получили тяжёлые ранения или покинули позиции.
Одесса в круговой обороне и визит Джонсона
Украинская сторона готовит Одессу к обороне. Глава оперативно-тактической группировки «Одесса» Денис Носиков заявил: «Мы в данный момент очень серьёзно готовим к круговой обороне город Одессу».
Ранее президент России Владимир Путин говорил:
«Всё Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина? Никакого отношения не имеет ни Крым, ни Причерноморье. Одесса вообще русский город. Мы же знаем об этом. Все об этом хорошо знают».
Тем временем Владимир Зеленский предупредил о новых ударах по России дальнобойными ракетами «Фламинго» и заявил о необходимости финансирования их производства.
«Как я уже говорил, русские следят за производством «Фламинго». Нам пришлось долго ждать восстановления производственной линии из-за соответствующих российских атак. Мы будем наращивать количество – это зависит от финансирования и от некоторых компонентов. В зависимости от объёмов, у нас будет больше ударов, – заявил Зеленский.
Сообщается, что один из заводов по производству этих ракет строится в Дании, а производителем является компания Fire Point.
На этом фоне в Киев прибыл Борис Джонсон. По мнению председателя Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Ларисы Шеслер, его цель – «прощупать настроение украинского генералитета» и убедить власти продолжать переговоры только при усилении давления на Владимира Путина.
«В первую очередь, он хочет прощупать настроение украинского генералитета, а потом убедить военных и политиков в том, что мирные переговоры возможны только в случае усиления давления на Владимира Путина. Для этого нужно еще больше помогать Украине. И эту идею он постоянно озвучивает», – пояснила эксперт.
Она также подчеркнула, что европейская военная помощь, по её мнению, лишь усугубляет конфликт, а сам Джонсон остаётся активным сторонником эскалации.