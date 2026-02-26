Беженец поделился подробностями, как проститутки приезжали к военнослужащим ВСУ

26 февраля 2026, 08:51

РИА Новости: в Гуляйполе к боевикам ВСУ приезжали женщины, похоже на проституток

Фото: iStock/Martseniuk

В Гуляйполе Запорожской области местные жители заметили, что к военнослужащим ВСУ приезжали женщины, которые, по их мнению, могли предоставлять интимные услуги. Об этом пишет РИА Новости.





Беженец Сергей рассказал, что часто видел девушек в военной форме, но они не участвовали в боевых действиях. Мужчина отметил, что внешность выдавала их низкую социальную ответственность.





«Вид у них был соответствующий, хотя они и были в форме. Может, просто приехали зарабатывать, форму надели — и всё. С оружием девушек я не видел», — рассказал он.