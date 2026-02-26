Жителя Кемерово будут судить по делу о демонстрации экстремистской символики
Житель Кемерово предстанет перед судом за публичное использование символики экстремистской организации. Об этом пишет РИА Новости.
В июне 2025 года, находясь на улице Рабочей в Мариинске, он показал прохожим изображения, связанные с запрещенной группировкой. Мужчина ранее уже получал административное наказание за пропаганду экстремизма. Позже он разместил фотографии с этими изображениями в открытом доступе.
Следователи собрали достаточно доказательств, включая выводы судебной политологической экспертизы. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
