Польские самолеты поднялись в воздух из-за якобы активности России на Украине
Польские военные самолеты взмыли в воздух из-за сообщений о возможной активности России на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Оперативное командование вооруженных сил страны подтвердило, что истребители начали патрулирование. На земле наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки привели в высшую степень боевой готовности. Военные подчеркивают, что эти меры носят превентивный характер. Они направлены на защиту территорий, граничащих с «уязвимыми районами».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
