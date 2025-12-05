05 декабря 2025, 10:49

Фото: iStock/Three Spots

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».





Сумское направление

Белгородская область

Фото: iStock/gorodenkoff



Харьковское направление

Северск

Мирноград (Димитров)

Фото: iStock/Vladislav Stepanov



Запорожская область

Запорожский фронт

Стив Уиткофф и Рустем Умеров обсудят урегулирование конфликта на Украине

Фото: iStock/Terry Papoulias



Заявления Владимира Путина о взаимоотношениях с США и украинском кризисе

Многие американские компании хотят вернуться в Россию;

Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций;

Восстановление экономических отношений РФ и США было бы полезно во многих областях;

Трамп часто говорит о желании уменьшить потери на Украине;

Трамп проводит собственную политику, и у него есть советники. Его решения не принимаются с потолка.

В Чечне беспилотники ВСУ атаковали башни комплекса «Грозный-Сити»

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand



ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 41 БПЛА ВСУ