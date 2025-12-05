Достижения.рф

Взрыв в башне «Грозный-Сити» в Чечне, штурм Северска, заявления Путина о взаимоотношениях с США: последние новости СВО на 5 декабря

Фото: iStock/Three Spots

На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».



Сумское направление

На фронте группировка войск «Север» ведет жестокие бои. В последние дни противник попытался продвинуться в сторону Юнаковки, хотя раньше атаковал западнее. Однако не достиг успеха.

Белгородская область

В Грайвороне дрон атаковал коммерческий объект, в результате ранен мужчина. В Волчьей Александровке БПЛА ударил по легковому автомобилю, пострадал водитель. В селе Белянка беспилотник попал в грузовик, ранили двух мужчин. В Екатериновке пострадал сотрудник сельхозпредприятия.

Фото: iStock/gorodenkoff

Харьковское направление

На этом направлении ВС РФ ведут тяжелые бои в населенных пунктах и лесах к югу от Волчанска. В Вильче наши бойцы упорно сражаются, добившись продвижения всего на 50 метров за день. Российские войска используют много ФАБ. Атаки продолжаются в районе Лимана и на участке Меловое-Хатнее.

Северск

Штурм Северска не прекращается. Появляются сообщения, что наши войска заходят в город с востока.

Мирноград (Димитров)

Гарнизон противника в освобожденном Красноармейске (Покровске) оказался в окружении и не может выбраться.

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Запорожская область

На востоке области идет штурм Гуляйполя. Боевики пытались провести информационные акции в Доброполье, но это обернулось неудачей для их штурмовой группы.

Запорожский фронт

Бои продолжаются в Приморском и Степногорске. Противник атакует БПЛА в Каменке-Днепровской, напротив Никополя через Днепр.

Стив Уиткофф и Рустем Умеров обсудят урегулирование конфликта на Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф планировал встретиться с главой украинской делегации и секретарем СНБО Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. В переговорах должен был участвовать зять президента США Джаред Кушнер, сообщают Associated Press и New York Post, ссылаясь на свои источники.

Основная тема встречи — план по урегулированию конфликта на Украине. Участники собирались обсудить последние требования России, которые глава РФ Владимир Путин озвучил во время встреч с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Источники утверждают, что американская сторона стремится достичь прогресса в мирном соглашении.

Фото: iStock/Terry Papoulias

Заявления Владимира Путина о взаимоотношениях с США и украинском кризисе

  • Многие американские компании хотят вернуться в Россию;
  • Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций;
  • Восстановление экономических отношений РФ и США было бы полезно во многих областях;
  • Трамп часто говорит о желании уменьшить потери на Украине;
  • Трамп проводит собственную политику, и у него есть советники. Его решения не принимаются с потолка.

В Чечне беспилотники ВСУ атаковали башни комплекса «Грозный-Сити»

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали комплекс «Грозный-Сити» в Чечне. Взрыв затронул несколько верхних этажей. Повреждено остекление.

Фото: iStock/Artaxerxes Longhand

ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 41 БПЛА ВСУ

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 41 БПЛА над регионами Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Девять вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Самарской областью, девять — над Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, семь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, один — над Краснодарским краем.
Дарья Осипова

