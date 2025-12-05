Взрыв в башне «Грозный-Сити» в Чечне, штурм Северска, заявления Путина о взаимоотношениях с США: последние новости СВО на 5 декабря
На фронтах специальной военной операции идут активные бои. Российские войска уверенно продвигаются вперед, несмотря на упорное сопротивление украинских сил. Они постепенно освобождают населенные пункты и разбивают оборонительные позиции противника, создавая условия для новых атак. О ситуации в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны читайте в материале «Радио 1».
Сумское направлениеНа фронте группировка войск «Север» ведет жестокие бои. В последние дни противник попытался продвинуться в сторону Юнаковки, хотя раньше атаковал западнее. Однако не достиг успеха.
Белгородская областьВ Грайвороне дрон атаковал коммерческий объект, в результате ранен мужчина. В Волчьей Александровке БПЛА ударил по легковому автомобилю, пострадал водитель. В селе Белянка беспилотник попал в грузовик, ранили двух мужчин. В Екатериновке пострадал сотрудник сельхозпредприятия.
Харьковское направлениеНа этом направлении ВС РФ ведут тяжелые бои в населенных пунктах и лесах к югу от Волчанска. В Вильче наши бойцы упорно сражаются, добившись продвижения всего на 50 метров за день. Российские войска используют много ФАБ. Атаки продолжаются в районе Лимана и на участке Меловое-Хатнее.
СеверскШтурм Северска не прекращается. Появляются сообщения, что наши войска заходят в город с востока.
Мирноград (Димитров)Гарнизон противника в освобожденном Красноармейске (Покровске) оказался в окружении и не может выбраться.
Запорожская областьНа востоке области идет штурм Гуляйполя. Боевики пытались провести информационные акции в Доброполье, но это обернулось неудачей для их штурмовой группы.
Запорожский фронтБои продолжаются в Приморском и Степногорске. Противник атакует БПЛА в Каменке-Днепровской, напротив Никополя через Днепр.
Стив Уиткофф и Рустем Умеров обсудят урегулирование конфликта на УкраинеСпецпосланник президента США Стив Уиткофф планировал встретиться с главой украинской делегации и секретарем СНБО Рустемом Умеровым 4 декабря в Майами. В переговорах должен был участвовать зять президента США Джаред Кушнер, сообщают Associated Press и New York Post, ссылаясь на свои источники.
Основная тема встречи — план по урегулированию конфликта на Украине. Участники собирались обсудить последние требования России, которые глава РФ Владимир Путин озвучил во время встреч с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Источники утверждают, что американская сторона стремится достичь прогресса в мирном соглашении.
Заявления Владимира Путина о взаимоотношениях с США и украинском кризисе
- Многие американские компании хотят вернуться в Россию;
- Соединенные Штаты до сих пор покупают у нас ядерное топливо для своих атомных электростанций;
- Восстановление экономических отношений РФ и США было бы полезно во многих областях;
- Трамп часто говорит о желании уменьшить потери на Украине;
- Трамп проводит собственную политику, и у него есть советники. Его решения не принимаются с потолка.