Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над регионами РФ 41 БПЛА ВСУ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожен 41 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Девять вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над Самарской областью, девять — над Республикой Крым, восемь — над Саратовской областью, семь — над Волгоградской областью, семь — над Ростовской областью, один — над Краснодарским краем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
