В Темрюке после атаки БПЛА ВСУ портовая инфраструктура получила повреждения

05 декабря 2025, 02:37

Фото: iStock/Egor Suvorov

После атаки украинских беспилотников в городе Темрюк произошло возгорание. Повреждены элементы портовой инфраструктуры, передает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».





На место происшествия незамедлительно выехали специальные и экстренные службы. По сведениям ГУ МЧС России по региону, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники.



Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Персонал, находившийся на объекте, своевременно эвакуировали.



