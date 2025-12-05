В Темрюке после атаки БПЛА ВСУ портовая инфраструктура получила повреждения
После атаки украинских беспилотников в городе Темрюк произошло возгорание. Повреждены элементы портовой инфраструктуры, передает Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».
На место происшествия незамедлительно выехали специальные и экстренные службы. По сведениям ГУ МЧС России по региону, для тушения пожара привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники.
Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал. Персонал, находившийся на объекте, своевременно эвакуировали.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили вечером 4 декабря 44 украинских БПЛА над территорией регионов РФ. Наибольшее количество дронов сбили над Курской областью.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.