ФСБ задержала 11 подозреваемых в обмане бойцов СВО на 5,2 млн рублей
В Новосибирской области полиция и сотрудники УФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у военнослужащих, находящихся в зоне специальной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с «Лентой.ру».
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ. В настоящее время решают, какую меру пресечения применить к задержанным.
По версии следствия, с июля по октябрь мошенники искали информацию о россиянах, заключивших контракт с Минобороны. Злоумышленники убеждали солдат передать им банковские карты или оформить доступ к счетам через доверенности. Они присваивали деньги, заработанные потерпевшими. Общий ущерб составил более 5,2 миллиона рублей.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: