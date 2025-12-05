ФСБ задержала 11 подозреваемых в обмане бойцов СВО на 5,2 млн рублей

05 декабря 2025, 08:56

Фото: iStock/Naeblys

В Новосибирской области полиция и сотрудники УФСБ задержали 11 человек, подозреваемых в хищении более 5,2 миллиона рублей у военнослужащих, находящихся в зоне специальной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в беседе с «Лентой.ру».