Взятие Нового Донбасса, продвижение у Сопыча и удары по мостам в тылу ВСУ: последние новости СВО на 6 апреля
Боевая обстановка на фронте остаётся напряжённой. За последние сутки российские войска зафиксировали продвижение на Сумском, Харьковском и Днепропетровском направлениях, нанесли удары по переправам и скоплениям сил ВСУ. Противник перебрасывает резервы, но активных наступательных действий не предпринимает. О главных событиях СВО по состоянию на 6 апреля читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении ВС РФ фиксируют тактический успех у села Сопыч с выходом к границе. В районах Юнаковки и Садков идут интенсивные лесные бои, местами лес уничтожен полностью. Противник перебрасывает дополнительные расчеты БПЛА, пытаясь замедлить продвижение российских войск. Вся приграничная полоса до Суджи насыщена вражескими дронами, FPV-аппараты атакуют путепроводы и гражданские объекты.
За минувшие сутки российские военные нанесли удары по скоплениям сил ВСУ в Песчаном, Храповщине, Мирополье, Вольной Слободе, Пустогороде, Сумах и Брусках. В Шосткинском районе штурмовики ВС РФ преодолели оборону и продвинулись на 150 метрах на двух направлениях. В сторону Сум зафиксировано продвижение на 14 участках. Украинская сторона активных наступательных действий не ведет, накапливает резервы. Из Донбасса в Сумскую область переброшены артиллеристы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Харькоская областьНа Харьковском направлении ВС РФ продвинулись за минувшие сутки более чем на 200 метров, преодолев плотную оборону противника. Восточнее Грановского идут бои с выходом к Лосевке и Бугаевке для прикрытия флангов перед сражением за Рубежное. За контроль над Охримовкой и Бочково ведётся ожесточённая борьба: занятие этих пунктов открывает фланговый удар по Волчанским Хуторам и Зыбино, а также выход в тыл группировке ВСУ в треугольнике Варваровка – Песчаное – Нестерное.
От Верхней Писаревки российские военные продвигаются к Лосевке и Бугаевке. Бои фиксируются у окраин Вильчи, в центральной и восточной частях Волчанских Хуторов, противник контратакует из района Белого Колодезя. ВС РФ нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Польного, Весёлого, Покаляного, Амбарного, Лозовой и Землянках.
Северское направлениеНа Северском направлении линия соприкосновения без значительных сдвигов. Российские подразделения ведут наступательные действия у Рай-Александровки. Населённые пункты Каленики и Кривая Лука находятся в нейтральной полосе. Южнее Красного Лимана отмечены ощутимые достижения: уничтожены мостовые переходы в районах Студенка и Яремовки, а также переправа у железнодорожной станции Букино близ Святогорска. Зафиксировано развитие тактического успеха в окрестностях Александровки.
Добропольское направлениеНа Добропольском участке штурмовые группы продвигаются южнее Сергеевки, а также в районах Гришино и Новоалександровки. Западнее Родинского противник предпринимает контратаки, используя удерживаемую им шахту. В Белицком инициатива перешла к российским силам: восстановлен контроль над южной и юго-восточной частями населённого пункта, занят ключевой рубеж южнее шахты «Водянская». Давление наращивается севернее Нового Донбасса.
Запорожское направлениеЗападнее Запорожья противник безуспешно пытается проникнуть в Степногорск и Приморское. Восточный фланг ВСУ пассивен, что позволяет российским силам вклиниваться в оборону на Гуляйпольском участке. За минувшие сутки выровнена тринадцатикилометровая линия боевого соприкосновения между Мирным и Горьким. Зафиксировано активное движение ВС РФ между Верхней Терсой и Воздвижевкой.
В районе Рождественского контратаки украинской стороны успешно отражены, штурмовые группы снова смещаются на запад и юг. Российскими военными заняты позиции в юго-восточной части Воздвижевки, малые отряды продвинулись к Гуляйпольскому и Волшебному, взяв под контроль несколько лесополос. Публикации ВСУ с флагом в Бойково не подтверждают контроль над селом — населённый пункт остаётся «серой» зоной.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении российские подразделения наращивают давление на левобережье Кривого Торца. Бои идут у железнодорожной станции возле металлургического завода. На правом берегу заняты позиции в жилых кварталах, противник оттеснён от городского вокзала. Зачищена северная часть промзоны в центре города, сражение за цинковый завод продолжается. Ежедневно по укрепрайонам наносятся удары планирующими бомбами, включая ФАБ-3000.
Реализуется охват Константиновки с флангов: южная окраина Долгой Балки под контролем — это открывает путь к северной части города со стороны Осыково и выход к Николаеву. С направления Ильиновки атаки идут на юго-западные кварталы. В Новодмитровке встречные бои высокой интенсивности. На западных подступах Часов Яра отражены контратаки ВСУ, удерживающих укрепления у Николаевки и Червоного с попытками прорыва в Часов Яр.