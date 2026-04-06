Восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ по Новороссийску
Среди пострадавших в результате удара ВСУ по Новороссийску – двое детей. Об этом сообщает Телеграм-канал SHOT.
Украинские беспилотники атаковали частный дом и МКД. Кроме того, под обстрел попали два человека, находившихся на трассе между селом Кабардинка и Новороссийском. Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
«В результате атаки БПЛА в городе-герое повреждены шесть многоквартирных и два частных дома. Обломки дронов также обнаружили на территории нескольких предприятий», — прокомментировал ситуацию в Телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.О врезавшемся в дом беспилотнике ВСУ в Новороссийске мы писали ранее. В результате удара огонь охватил две квартиры.