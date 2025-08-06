6 августа Российские войска продолжают методичное наступление сразу на нескольких направлениях. Основные усилия сосредоточены на нанесении точечных ударов по логистике и коммуникациям ВСУ, в то время как украинская армия держит оборону, периодически переходя к контратакам. Наиболее существенные изменения фронта отмечаются в районах Покровска и Константиновки. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Херсонское направление: подавление логистики противника
В Херсонской области ВС РФ продолжают активную работу по разрушению коммуникационных цепей ВСУ. Артиллерийские и авиационные удары были нанесены по пункту временной дислокации в Антоновке, что нарушило координацию украинских войск. В ответ ВСУ выпустили 66 снарядов по левому берегу Днепра, целясь как в военные позиции, так и в гражданскую инфраструктуру.
Потери среди населения и военных уточняются. По оценкам экспертов, активизация украинской артиллерии направлена на отвлечение внимания от уязвимых участков фронта.
Запорожское направление: удержание инициативы
На запорожском участке противник предпринял контратаку в сторону Каменского, но был остановлен мощным ответным ударом. Несмотря на успех ВСУ в районе Степногорска, стратегически важный район Плавни практически полностью перешёл под контроль ВС РФ. Бои высокой интенсивности продолжаются у Орехова, Нестерянки и Малой Токмачки. Артиллерия и дроны оказывают ключевое влияние на исход боёв.
Угледарское направление: освобождение Январского и фланговые удары
Минобороны России подтвердило взятие села Январское, открывающее возможности для охвата украинских позиций в Александрограде. Активные бои идут за населённые пункты Искра и Зелёный Гай. Этот участок важен для контроля над транспортными артериями, ведущими к Угледару.
Северское и Краснолиманское направления: наступление на городскую застройку
На Северском направлении российские силы продолжают наступление на Северск с позиций у Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. На Краснолиманском фронте практически освобождены Колодези, продолжается продвижение в районе Шандриголово. ВСУ удерживают позиции у моста на Заречное, что делает их уязвимыми для окружения.
Купянское и Харьковское направления: бои в серой зоне
На Купянском участке продолжаются столкновения за населённый пункт Московка. Российские диверсионно-разведывательные группы действуют глубоко в городской застройке. На харьковском направлении уничтожены склады и ПВД ВСУ в районе Липцев. Войска РФ вошли в Гоптовку, а в районе Мелового — Хатнего зафиксированы инженерные работы украинской стороны по укреплению позиций.
Сумское направление: снижение активности и закрепление позиций
В районе Кондратовки — Юнаковки зафиксировано снижение числа украинских контратак. Противник переходит к оборонительной тактике. Российские подразделения закрепляются на новых позициях, добиваясь тактических успехов.
Покровское направление: охват и продвижение к логистическим центрам
На фоне ожесточённых боёв в районе Новопавловки российские силы продолжают наступление, продвигаясь со стороны Орехова. В Чунишино идут попытки прорыва украинской обороны. С востока от Новоэкономического войска закрепились на окраинах Мирнограда, приближаясь к трассе Краматорск — Доброполье. Этот маршрут имеет ключевое значение для снабжения ВСУ.
Константиновское направление: замыкание котла
ВС РФ продвинулись в районе Полтавки и Русин Яра, захватив позиции у водохранилища Клебан-Бык с двух сторон. Это позволило изолировать группировку ВСУ южнее водоёма. Бои продолжаются в Щербиновке и на подступах к Катериновке. Также зафиксировано наступление в сторону Часов Яра и укрепрайона Торецка.
Взаимные обстрелы: удары по тылам
За последние сутки ПВО РФ уничтожила 24 беспилотника ВСУ над несколькими регионами. В Ростовской области возникли пожары на станции «Тацинская». В ответ российские ВКС нанесли удары по критическим объектам логистики в четырёх регионах Украины, в том числе в Лозовой, где уничтожен военный состав, вокзал и склады с боеприпасами.