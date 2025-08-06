06 августа 2025, 09:46

Фото: istockphoto / EvgeniyShkolenko

6 августа Российские войска продолжают методичное наступление сразу на нескольких направлениях. Основные усилия сосредоточены на нанесении точечных ударов по логистике и коммуникациям ВСУ, в то время как украинская армия держит оборону, периодически переходя к контратакам. Наиболее существенные изменения фронта отмечаются в районах Покровска и Константиновки. Подробнее о ситуации ​в зоне СВО расскажет «Радио 1».





Содержание Херсонское направление: подавление логистики противника Запорожское направление: удержание инициативы Угледарское направление: освобождение Январского и фланговые удары Северское и Краснолиманское направления: наступление на городскую застройку Купянское и Харьковское направления: бои в серой зоне Сумское направление: снижение активности и закрепление позиций Покровское направление: охват и продвижение к логистическим центрам Константиновское направление: замыкание котла Взаимные обстрелы: удары по тылам

Херсонское направление: подавление логистики противника

Запорожское направление: удержание инициативы

Угледарское направление: освобождение Январского и фланговые удары

Северское и Краснолиманское направления: наступление на городскую застройку

Купянское и Харьковское направления: бои в серой зоне

Сумское направление: снижение активности и закрепление позиций

Покровское направление: охват и продвижение к логистическим центрам

Константиновское направление: замыкание котла

Взаимные обстрелы: удары по тылам