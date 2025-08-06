ТАСС: ВСУ отступают с позиций в Днепропетровской области
Подразделения ВСУ отступают с позиций в селе Новоселовка Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Уточняется, что подразделения украинской армии отступают из Новоселки вглубь Днепропетровской области. Этот населенный пункт представляет собой важный логистический узел на данном участке фронта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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