В российском регионе мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника

06 августа 2025, 09:00

Хинштейн: мужчину ранило при атаке БПЛА ВСУ по территории АПХ «Мираторг»

Фото: iStock/peterscode

В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на агропромышленный холдинг «Мираторг». В результате атаки, которая произошла 5 августа в деревне Хитровка Суджанского района, пострадал 50-летний сотрудник предприятия.





По информации врио губернатора Александра Хинштейна, мужчина получил слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему была оказана первая помощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение. Хинштейн подчеркнул важность соблюдения мер безопасности в приграничных районах и призвал жителей не возвращаться в опасные зоны.





«Уважаемые жители, вновь убедительно прошу всех не возвращаться в приграничье! Это всё ещё крайне опасно! Берегите себя», — добавил он в своем Telegram-канале.