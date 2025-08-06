В российском регионе мужчина пострадал при атаке украинского беспилотника
Хинштейн: мужчину ранило при атаке БПЛА ВСУ по территории АПХ «Мираторг»
В Курской области произошел инцидент, связанный с атакой беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на агропромышленный холдинг «Мираторг». В результате атаки, которая произошла 5 августа в деревне Хитровка Суджанского района, пострадал 50-летний сотрудник предприятия.
По информации врио губернатора Александра Хинштейна, мужчина получил слепое осколочное ранение правого предплечья и голени. Ему была оказана первая помощь, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение. Хинштейн подчеркнул важность соблюдения мер безопасности в приграничных районах и призвал жителей не возвращаться в опасные зоны.
«Уважаемые жители, вновь убедительно прошу всех не возвращаться в приграничье! Это всё ещё крайне опасно! Берегите себя», — добавил он в своем Telegram-канале.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.