Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области, десятки домов остались без света

06 августа 2025, 06:18

Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ, повреждены ЛЭП

Фото: iStock/bbsferrari

Атака БПЛА была отражена в ряде районов Ростовской области. Нападение ВСУ привело к повреждениям линий электропередачи и оставило без света десятки домов. Пострадавших среди населения не зафиксировано. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Слюсарь уточнил, что силы ПВО отразили ночные атаки в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В результате повреждения ЛЭП в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района без электроснабжения остались почти 200 жителей 87 домов.





«Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днём. Главное — никто из людей не пострадал», — заявил Слюсарь.