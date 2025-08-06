Силы ПВО отразили атаку дронов в Ростовской области, десятки домов остались без света
Слюсарь: В Ростовской области отразили атаку БПЛА ВСУ, повреждены ЛЭП
Атака БПЛА была отражена в ряде районов Ростовской области. Нападение ВСУ привело к повреждениям линий электропередачи и оставило без света десятки домов. Пострадавших среди населения не зафиксировано. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что силы ПВО отразили ночные атаки в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах. В результате повреждения ЛЭП в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района без электроснабжения остались почти 200 жителей 87 домов.
«Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днём. Главное — никто из людей не пострадал», — заявил Слюсарь.Дополнительно врио губернатора подтвердил последствия инцидента в станице Тацинской. Возгорание травы рядом с жилым домом потребовало эвакуации трех проживавших там семей. Огонь был оперативно ликвидирован. По данным оперативных служб, в этом случае также обошлось без жертв.