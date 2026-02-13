«Я больше не дочка Хазанова»: запретная любовь, осуждение СВО и антироссийские лозунги. Как дочь великого артиста предала родину и отца?
Алиса Хазанова, дочь известного российского артиста Геннадия Хазанова, долгое время блистала на сцене Большого театра и появлялась в культовых картинах российского кинематографа. Однако после начала СВО она отвернулась от родины и семьи. 13 февраля ей исполняется 52 года. Куда уехала актриса, кто был её запретной любовью и почему она много лет не могла родить детей – в материале «Радио 1».
Детство и семья Алисы Хазановой
Алиса Хазанова появилась на свет 13 февраля 1974 года в Москве. Она родилась в знаменитой творческой семье. Её отец, Геннадий Хазанов, – народный артист РСФСР, а мать, Злата Эльбаум, – искусствовед по профессии. Сначала супруга постоянно сопровождала мужа на гастролях, но позднее занялась бизнесом.
Воспитывать девочку родителям помогала няня, баба Таня, приехавшая из деревни. Женщина во всём старалась угождать главе семейства, отмечая схожесть Алисы с ним. Однажды Хазанов, обладающий характерной формой носа, задал ей провокационный вопрос: «А нос?», баба Таня сначала растерялась, а затем ответила, что носик у наследницы обязательно «выправится».
Единственная дочь была гордостью родителей. Она активно проявляла способности к творчеству. Как-то она захотела послушать, как папа работал с автором, а на следующий день без запинки повторила весь текст монолога. В школе она училась хорошо. Правда, в 12-летнем возрасте Алиса впервые влюбилась, и её успеваемость заметно снизилась. Потом девочке всё же удалось вернуться в ряды отличниц.
С девяти лет дочь Хазанова посещала хореографическое училище, которое окончила с отличием. Позже она стала балериной Большого театра, воплотив давнюю мечту отца. Дело в том, что в юности будущий актёр хотел стать артистом балета, однако его не приняли в училище, посчитав слишком слабым.
Карьера дочери Хазанова
Балет
В Большом театре Алиса проявила весь свой талант. Она исполняла партии в «Щелкунчике», «Лебедином озере», «Спартаке», «Дон Кихоте» и других знаменитых спектаклях. Однако владения классической техникой исполнения оказалось недостаточно. В 1995 году, когда Юрий Григорович покинул пост главного балетмейстера, а его место занял Владимир Васильев, Хазанова ушла в академический отпуск и уехала в Нью-Йорк. Там она окончила Школу современного танца знаменитого хореографа Марты Грэм и прошла стажировку в Джульярдской школе. Талантливую артистку сразу же пригласили поработать в Штатах, однако она отказалась и вернулась в Москву.
Спустя несколько лет работы в Большом театре, к 1999 году, у Алисы возникли сомнения касательно дальнейшего пути. Она не была уверена, что хочет и дальше заниматься балетом. Тогда же она получила травму колена во время катания на горных лыжах. Операции и длительное восстановление заставили её сменить род деятельности. При этом она осталась в той же сфере, поступив в Московскую академию хореографии. По окончании она получила диплом хореографа-постановщика. Тогда же она стала обладательницей Гран-при конкурса молодых балетмейстеров Санкт-Петербургской академии Русского балета.
После она участвовала в постановке спектакля в Театре эстрады, где сыграл худрук и её отец Геннадий Хазанов. Также она помогала в организации фотографического проекта Елены Улановой «Шестой слой» и пробовала себя в качестве постановщика модных показов.
Кино
В 2005 году бывшая балерина дебютировала в качестве актрисы. Тогда она жила во Франции, где подруга познакомила её с выпускником Московских Высших курсов сценаристов и режиссёров Николаем Хомерики. На тот момент он был студентом французской киношколы La Femis, где готовил дипломную короткометражку. В неё он и пригласил Хазанову на небольшую роль. В итоге фильм «Вдвоём» получил второй приз в программе студенческих картин Cinefondation на Каннском кинофестивале.
В следующем году начинающая актриса исполнила роль Сони в дебютной полнометражной картине того же автора под названием «977». В том же 2006 году Хазанова появилась в российско-аргентинском телесериале «В ритме танго». Её коллегами по съёмочному процессу стали Наталия Орейро, Лев Дуров, Андрей Смоляков и Ольга Погодина.
В 2007 году Алиса вместе с Анфисой Чеховой, Отаром Кушанашвили и Иосифом Пригожиным появилась в драме «Калейдоскоп», повествующей о режиссёре рекламных роликов, который захотел создать настоящий шедевр киноискусства.
В 2011 году с участием Хазановой вышли сразу пять картин. В четырёх она воплотила небольшие роли, а вот в нашумевшем сериале «Краткий курс счастливой жизни» исполнила одну из главных ролей. Вместе с ней на экране появились Светлана Ходченкова и Кирилл Сафонов.
Через год в мировой прокат вышел фильм «Женщина в чёрном» с Дэниелом Рэдклиффом. Алиса Хазанова исполнила там второстепенную роль Сьюзен Хилл. Интересно, что изначально её сюжетная линия должна была быть основной, поэтому портрет актрисы появился на всех постерах. Но позднее режиссёр Джеймс Уоткинс решил вырезать практически все сцены с её участием.
В 2013 году Алиса с огромным удовольствием, как она вспоминала позднее, сыграла Тамару (Тень) в фильме «Тёмный мир: Равновесие». Она воплотила образ злой ведьмы, что совершенно не соответствовало тому, что она играла ранее.
В 2015 году Хазанова сыграла Снегурочку #1 в трагикомедии «Страна Оз». Её коллегами стали такие отечественные знаменитости, как: Гоша Куценко, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Инна Чурикова.
В том же году она исполнила роль жены полковника ФСБ Вольского в триллере «Родина», где также сыграли Владимир Машков, Виктория Исакова, Сергей Маковецкий, Мария Миронова и Владимир Вдовиченков.
Последней ролью звезды в российском кинематографе стала Антонова в картине «Последний министр-2», которая вышла на экраны в 2021 году.
Помимо кино, Хазанова блистала и на театральной сцене. Она сыграла несколько значимых ролей в постановках театра «Практика».
Личная жизнь Алисы Хазановой: запретная любовь и три попытки убежать от фамилии
Во время работы в Большом театре Алиса познакомилась с Александром Фадеевым – будущим певцом Данко. Он был артистом без денег и связей, но именно это и подкупало: Фадеев видел в ней не дочь знаменитости, а самостоятельную девушку с богатым кругозором, вкусом и умением ценить искусство.
«Она не была избалованной наследницей. Она была умной и свободной», – позже вспоминал артист.
Пара собиралась пожениться, но вмешались родители девушки. Хазанов и Эльбаум отказались благословлять этот брак. Они посчитали начинающего артиста без состояния не партией для своей дочери. Примечательно, что сами Геннадий и Злата в своё время женились вопреки воле родителей, но Алисе такой возможности не дали.
Девушку отправили за границу, а после возвращения ей пришлось бросить возлюбленного. Фадеев очень тяжело переживал разрыв.
В 2024 году, спустя почти 30 лет, Данко представил песню, посвящённую былой любви. В интервью артист признавался, что Алиса была человеком, который по-настоящему понимал его творчество и видел в нём не бедного молодого артиста, а личность.
Он приезжал к ней, пытался вернуть отношения, писал длинные письма, но всё напрасно. Решение родителей оказалось сильнее их чувств.
В 19 лет Алиса вышла замуж за сына бывшего министра культуры Дмитрия Сидорова. Идеальная партия с точки зрения родителей: статусная, благополучная, «правильная».
Брак продлился всего несколько месяцев и закончился тихим разводом без объяснений.
В 1999 году в Париже Алиса познакомилась со швейцарским предпринимателем Давидом Бауманом. Он обещал ей спокойную жизнь, семью и детей. Однако с наследниками паре не везло. Четыре года они безуспешно пытались завести ребёнка. Но, благодаря медицине, случилось чудо – Хазанова стала матерью Мины и Эвы.
Но и этот брак не выдержал испытания временем: в 2011 году супруги расстались.
Дмитрий Шохин появился в жизни Алисы после её возвращения в Москву. Они познакомились у общих друзей, но почти год мужчина не решался написать понравившейся артистке. Всё изменилось после премьеры спектакля Хазановой – его сын первым подошёл к Алисе, начав разговор, пока отец смущался.
Предложение Дмитрий сделал эффектно – прямо на сцене театра «Практика». Не менее заметной стала свадьба пары. В 2015 году они устроили церемонию сначала на Сейшелах, а затем в московском элитном комплексе на берегу Живописной бухты.
Но и этому браку суждено было распасться. В августе 2023 года стало известно о разводе. Поговаривали, что у Шохина на тот момент уже была новая избранница и ребёнок.
Отношение к СВО, эмиграция и отношения с отцом
Последний раз Алиса Хазанова была в России в июне 2023 года. После начала спецоперации на Украине она выступила против действий российских властей и эмигрировала. Сейчас она живёт в Лондоне и «гордится» тем, что её дочери растут «иностранками». Примечательно, что актриса изначально готовила детей к зарубежному образованию. В Москве они посещали британскую школу, где весь образовательный процесс строится на английском языке.
После серии антироссийски направленных постов в соцсетях на Алису обрушился шквал критики. Однако досталось и её отцу. Так, общественник Сурен Каграманов обвинил Хазанова в зарабатывании в России денег на недвижимость в Израиле, где уже несколько лет проживает его супруга. А певица Вика Цыганова отметила, что артист уже много лет пытается держаться между Украиной и Россией, отказываясь комментировать конфликт.
«Вряд ли для кого-то внезапно стало открытием, что Геннадий Хазанов – не патриот, имеет гражданство Израиля, а большую часть времени живет между „свободной“ Прибалтикой, Великобританией и Израилем, прилетая в Россию лишь на заработки. Очевидно одно – душа у него болит не за Россию и не за русских людей», – отмечала Цыганова.
Тем не менее, Хазанов продолжает проживать на родине и отказывается от каких-либо комментариев как о себе, так и об уехавшей дочери. Как известно, они не общаются.
Алиса Хазанова сейчас
В настоящее время актриса проживает в Лондоне и занимается воспитанием дочерей-подростков. Она в разводе, а о возможных новых отношениях не высказывалась.
Также Хазанова сотрудничает с режиссёрами, которые ставят спектакли и снимают фильмы с антироссийской направленностью.