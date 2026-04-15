«Я люблю Россию»: гомосексуальность* и позиция по СВО. Правда ли, что Иван Ургант вернется на Первый канал и какие скандалы с ним связаны?
Иван Андреевич Ургант — российский актёр, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр. Наибольшую популярность получил как ведущий первого в РФ вечернего ток-шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале (2012–2022). Также известен по проектам «Большая разница», главной роли в серии фильмов «Ёлки». Одни говорят, что совсем скоро его «наградят» статусом иноагента, а другие — что он вернётся на Первый канал. 16 апреля ему исполняется 48 лет. Как сейчас живет Иван Ургант — в материале «Радио 1».
Биография Ивана Урганта: детство и юностьИван Ургант родился в 1978 году в Ленинграде в актерской семье. Его дед, Лев Милиндер, играл на сцене Театра комедии Санкт-Петербурга, а бабушка, Нина Ургант, получила всесоюзную известность благодаря роли в фильме «Белорусский вокзал». Родители Ивана также связали жизнь со сценой, поэтому профессиональный путь будущего шоумена во многом оказался предопределен.
Особую роль в жизни Урганта сыграла бабушка Нина. Когда мальчику исполнился один год, его родители расстались, и именно она взяла на себя заботу о внуке и стала для него самым близким человеком.
Детство, учеба и первые интересыВ школьные годы Иван Ургант не отличался усидчивостью. Учителя регулярно выгоняли его с уроков за поведение. Вне школы он уделял время спорту, а также посещал музыкальную школу.
После получения аттестата Ургант решил связать свою жизнь с актерской профессией и подал документы в Петербургскую академию театрального искусства. Его приняли сразу на второй курс, что стало важным этапом в профессиональном становлении.
Театр и разочарование в сценеПервый выход на театральную сцену состоялся уже во время учебы. На втором курсе института Иван Ургант принял участие в постановке «Макбет». Роль оказалась эпизодической: он исполнил образ стражника и появился на сцене всего четыре раза.
Однако театр не вызвал у него сильного интереса. По словам самого Урганта, к моменту окончания института в 1999 году ему не предлагали значимых ролей, а финансовые перспективы казались более привлекательными на телевидении.
Начало карьеры: от бармена до ведущегоПолучив диплом, Иван Ургант начал искать свое место в профессии. Сначала он работал барменом в клубах Санкт-Петербурга. Вскоре владельцы заведений обратили внимание на его харизму и чувство юмора, после чего предложили ему вести мероприятия.
Работа в качестве ведущего позволила Урганту раскрыть способности к импровизации и взаимодействию с публикой. Его шутки и манера общения быстро сделали его популярным среди посетителей клубов.
Следующим этапом стала работа на радио. В 2001 году его заметило руководство MTV, которое искало ведущего для программы «Бодрое утро». Ургант успешно прошел кастинг и стал частью команды молодежного телеканала.
Переезд в Москву и первые успехи на телевиденииДля работы на MTV Иван Ургант переехал из Санкт-Петербурга в Москву. В первое время его доход составлял около 500 долларов в месяц, и этих средств едва хватало на аренду жилья.
Однако уже через несколько лет его заметили в Останкино и пригласили на телеканал «Россия». В 2003 году он начал вести программу «Народный артист». После этого Ургант стал регулярно появляться в различных телепроектах, среди которых «Большая премьера», «Весна с Иваном Ургантом», «Одноэтажная Америка» и «Большая разница». В каждом из этих шоу он удерживал внимание аудитории благодаря харизме и чувству юмора.
Популярные проекты: «Смак» и «Прожекторперисхилтон»В 2006 году Иван Ургант стал ведущим кулинарного шоу «Смак». На начальном этапе зрители негативно восприняли смену ведущего и требовали вернуть прежнего, однако со временем аудитория приняла Урганта и оценила его стиль ведения.
В 2008 году он вместе с Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало запустил проект «Прожекторперисхилтон». Программа быстро завоевала популярность благодаря обсуждению актуальных новостей, острому юмору и приглашенным гостям. В студии проекта появлялись как российские, так и зарубежные знаменитости, включая Тину Канделаки и Хью Джекмана.
«Вечерний Ургант»: главный проект и закрытие шоуК 2012 году Иван Ургант уже входил в число самых узнаваемых телеведущих страны. В этот период ему доверили собственное шоу. Программа «Вечерний Ургант» стала российской адаптацией формата Late Night Show. В рамках передачи Ургант приглашал известных гостей, обсуждал культурные события, читал новости и представлял зрителям различные развлекательные рубрики. Всего в программе насчитывалось около тридцати постоянных сегментов, посвященных самым разным темам.
Проект просуществовал десять лет. 25 февраля 2022 года «Вечерний Ургант» перестал выходить в эфир. В качестве официальной причины прекращения трансляции называли изменения в эфирной сетке, связанные с политическими событиями.
Скандалы с Иваном Ургантом: сексизм и убитый мужчинаНа телевидении карьера шла в гору, несмотря на неоднозначные поступки. Урганту прощались даже самые спорные шутки: от пародий на святыни до колкостей в адрес политиков и армии. На шоу «Смак» он неудачно пошутил о комиссарах и украинских деревнях, за что потом извинялся в характерной ироничной манере.
«В качестве самонаказания обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. А всех родившихся у меня с этого момента детей, вне зависимости от пола, называть Богдан. Ваш Иван "Подчеревок" Ургант», — написал артист в социальной сети.За годы работы на телевидении Иван Ургант неоднократно становился фигурантом резонансных ситуаций. Одной из самых обсуждаемых в 2014 году стала сцена с участием голливудского актера Пирса Броснана, в ходе которой ведущий предложил гостю соревнование по метанию оливок в декольте приглашенных в студию женщин.
Этот эпизод вызвал волну негодования среди зрительниц, которые расценили подобные действия как откровенно сексистские. Ургант отшутился снова: он предложил женщинам покидать оливки ему в штаны.
Шутки дошли до абсурда, когда он в программе «Вечерний Ургант» высмеивал конфликт в родительском чате, переросший в драку, после которой один из родителей скончался. Телеведущий признал, что в программе была допущена халатная ошибка из-за того, что сотрудники, отвечающие за подготовку новостей для монолога, не вникли в детали происшествия.
«Мы шутили над заголовком "мужчина ударил мужчину после разговора в родительском чате". Никто из нас не понимал в этот момент, к большому сожалению, что человек находится в этот момент в реанимации, что его били кастетом. Естественно, мы и предположить не могли, что это закончится фатально. Поэтому это идиотская ошибка, но ошибка исключительно по нашей вине. Выражаем наши соболезнования семье погибшего» , — заявил Урагнт.Шоумен добавил, что считает непозволительным юмор над человеческой жизнью и здоровьем, и выразил желание, чтобы виновные в трагедии понесли максимальное наказание.
В 2016 году в эфире своего шоу Иван Ургант допустил ироничное высказывание о неудачной реставрации памятника Ленину в Краснодарском крае, что спровоцировало резкую реакцию кубанских коммунистов. Представители партии потребовали возбудить против ведущего уголовное дело, обвинив его в разжигании социальной розни.
Кроме того, активисты обратились к Нине Ургант с призывом объявить внуку бойкот. Конфликт был исчерпан после того, как в Прощеное воскресенье телеведущий публично принес извинения.
Слухи
Популярный блогер Юрий Хованский однажды заявил, что Ургант гей* и ведёт двойную жизнь. За Ивана вступилась Ксения Собчак, но блогер продолжал настаивать на своём. Подобные заявления вызвали волну возмущения, особенно на фоне имиджа ведущего как примерного семьянина.
Отпуск после СВОПосле начала СВО Ургант разместил чёрный квадрат в соцсетях. С тех пор он ушёл в отпуск и уехал из страны, а шоу «Вечерний Ургант» прекратило выходить в эфир. Говорят, его не уволили официально и он продолжал получать зарплату, пока шоу не было закрыто окончательно. Сейчас Иван живёт между странами, включая Израиль, куда также переехала его семья. Он по-прежнему бывает в Москве, но к эфиру так и не вернулся.
Вместе с Владимиром Познером Ургант организовал тур, в рамках которого они выступают в Израиле, Армении, Грузии и Узбекистане. Со сцены Ургант признавался в любви к России и говорил, что только на расстоянии понял, насколько она ему дорога.
«Я люблю Россию. Знаете, развернуто скажу… Я вообще даже не знал, как сильно ее люблю», — говорил Ургант со сцены в Дубае.
Новый образ — Гриша УргантВ России он переключился на музыкальные выступления под псевдонимом Гриша Ургант, а также ведёт корпоративы. Кроме того, выпустил необычную книгу — «Припухлые железы жизни». В ней 176 пустых страниц, однако весь тираж был продан, а выручка пошла на благотворительность детскому хоспису «Дом с маяком».
Иван Ургант сегодняВ декабре 2025 года Ургант запустил собственный YouTube-канал «Живой Ургант» для публикации авторского контента. В апреле 2026 года Иван Ургант проводит гастрольный тур по Северной Америке с шоу «Живой Ургант». Это офлайн-формат, который повторяет концепцию телевизионного «Вечернего Урганта»: с гостями, живой музыкой и импровизацией.
По последним прогнозам продюсеров, обсуждение полноценного возвращения проекта на телевидение может возобновиться в течение 2026 года.
Иван Ургант вместе с супругой Натальей Кикнадзе живет в Москве. Несмотря на наличие израильского гражданства и регулярные поездки за границу ради выступлений или отдыха, он остается в России. В отношениях пары сохраняется полное доверие — Наталья поддерживает мужа в период его отсутствия на ТВ и во время зарубежных гастролей.
*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская