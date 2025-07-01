«Я родился не на бандеровской окраине»: Никита Джигурда раскритиковал языковую политику Украины
Джигурда: на Украине только один государственный язык, поэтому там всё плохо
Актёр Никита Джигурда в эфире программы «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» высказался о ситуации на Украине. По его мнению, одной из главных проблем страны стала языковая политика.
«Когда-то я писал, что Украина — это Европа. Но, например, в Бельгии или Швейцарии три-четыре государственных языка. А на Украине — только один. Вот поэтому там всё и плохо. Я за русский язык», — отметил он.Джигурда напомнил, что сам родился в Киеве, однако считает себя русином.
«Когда мне говорят, что я "продал Украину", я отвечаю: "Я родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине"», — добавил актёр.Он также раскритиковал отсутствие инфраструктурных изменений за последние десятилетия.
«За 30 лет ни одной новой станции метро, ни одного моста. Ради этого стояли на Майдане?» — задался вопросом Джигурда.Артист отметил, что он не высказывает открытого протеста в отношении властей Киева на телевидении. При этом Джигурду всё равно включили в список людей, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.