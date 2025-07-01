«Я родился не на бандеровской окраине»: Никита Джигурда раскритиковал языковую политику Украины

01 июля 2025, 16:26

Джигурда: на Украине только один государственный язык, поэтому там всё плохо

Никита Джигурда (Фото: Радио 1)

Актёр Никита Джигурда в эфире программы «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» высказался о ситуации на Украине. По его мнению, одной из главных проблем страны стала языковая политика.







«Когда-то я писал, что Украина — это Европа. Но, например, в Бельгии или Швейцарии три-четыре государственных языка. А на Украине — только один. Вот поэтому там всё и плохо. Я за русский язык», — отметил он.

«Когда мне говорят, что я "продал Украину", я отвечаю: "Я родился в Советской Украине, а не на бандеровской окраине"», — добавил актёр.

«За 30 лет ни одной новой станции метро, ни одного моста. Ради этого стояли на Майдане?» — задался вопросом Джигурда.