Екатерина Климова посетила музей в откровенном наряде

01 июля 2025, 14:37

Актриса Екатерина Климова шокировала поклонников своим новым образом

Екатерина Климова (Фото: Instagram* @klimova___ekaterina )

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова в своём блоге призвала подписчиков чаще посещать музеи, как это делает она.





Артистка посетила один из московским музеев и поделилась довольно игривыми снимками с поклонниками. Екатерина приобщилась к древностям в темном платье с экстремальным разрезом и глубоким декольте. Дерзкому наряду придавали приличие нежные розовые бантики, удерживающие ткань. Климова, широко улыбаясь, позировала на диване, возле стен и у античной статуи обнаженной женщины.

«В такую погоду — самое время заглянуть в музеи. Вы любите выставки? Чаще ходите в других городах или и в своём не забываете? Кстати, интересно, сейчас в Москве идет что-то стоящее? Кто знает?» — спросила актриса у фанатов.