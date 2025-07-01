Вдова и мать Паши Техника пообещали отомстить тем, кто «убивал» рэпера

01 июля 2025, 15:04

Паша Техник (Фото: Instagram* @techniquepashalive)

Вдова и мать Паши Техника на его могиле пообещали отомстить тем, кто «убивал» рэпера в Тайланде. Родные собрались на кладбище, где похоронен музыкант, в день его рождения. Об этом сообщает «СтарХит».





Мама Техника заявила, что неоднократно звонила Кристине Лекси, с которой ее сын улетел на отдых, чтобы узнать о состоянии рэпера. Девушка врала и отказывалась вызывать помощь для артиста.





«Они бухали, а он умирал!» — сказала женщина.

«Очень жаль, что ты оказался в окружении и лапах других людей, которые не смогли тебе помочь (если что, Паша умер не от передозировки, в его крови не было обнаружено ни одного вещества). Каждый день боль, скорбь и слезы. Надеюсь, тебе там хорошо. До встречи! Я лишь тешу себя тем, что все мы на этой планете ненадолго. Мы тебя любим и помним. Навсегда», — написала она.