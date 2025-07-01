Раскрыт доход Михаила Пореченкова в ресторанном бизнесе
Российский актёр Михаил Пореченков заработал на услугах общественного питания 56 миллионов рублей. Об этом сообщают «Страсти».
Пореченков стал совладельцем бара «Концерт» в 2018 году. Уютный паб с двумя небольшими залами расположен в самом центре Москвы, а актёру принадлежит 40 процентов в компании, которая является юрлицом заведения.
По данным открытых источников, ресторан за 2024 год принёс доход в 56,4 миллиона рублей, а чистая прибыль бара составила 25,3 миллиона рублей. Годом ранее эти суммы были несколько меньше — при выручке в 55 миллионов рублей чистая прибыль составляла всего лишь 14 миллионов рублей.
Отмечается, что у компании задолженностей и активных судебных разбирательств на текущий момент нет.
Ранее Пореченков рассказал, что поможет Михаилу Ефремову не сорваться после возвращения из колонии.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Читайте также: