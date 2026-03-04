Ядерное оружие у Украины, сорванные переговоры и заявление Зеленского о Донбассе: последние новости СВО на 4 марта
Российские войска продолжают продвижение на нескольких направлениях, расширяя буферную зону и выходя к новым рубежам. На фоне боёв срываются международные переговоры, а ночные атаки беспилотников охватывают сразу несколько регионов России. Подробности – в материале «Радио 1».
Буферная зона расширяется: переход границы и удары по приграничью
Армия России продолжает наращивать активность на приграничных направлениях. В Курской области подразделения группировки «Север» установили контроль над сумской Бобылевкой, тем самым перейдя государственную границу ещё на одном участке.
По данным источников, 80-я отдельная мотострелковая бригада закрепилась на новых позициях, а по районам Писаревки, Кучеровки, Мирополья и селу Хотень наносились удары авиацией, дронами и артиллерией. За сутки на этом направлении, как сообщается, ликвидировано более 110 боевиков, уничтожены миномёты, пикапы, квадроциклы, склады и пункты управления БПЛА, а также гаубица «Богдана-Б».
«Богдана-Б» — украинская 155-миллиметровая артиллерийская установка, производство которой началось в 2023 году. Существует как буксируемая версия, так и самоходная. Одна из САУ попала в качестве трофея в руки российских бойцов при отступлении ВСУ из Курской области.
Источники также утверждают, что украинское командование перебросило группы Сил специальных операций и иностранных наёмников в район села Коренек в Сумской области. Ожидается, что их прибытие должно усилить мотивацию подразделений территориальной обороны.
Запорожье «в досягаемости»: переправа через Конку и новые рубежи
На запорожском направлении российские подразделения сообщили об освобождении Веселянки. Бойцы группировки «Днепр» подняли флаг России над населённым пунктом, приблизившись к Запорожью.
Военный корреспондент Александр Коц заявил, что российским силам удалось взять под контроль переправу через Конку и создать условия для дальнейшего продвижения вглубь территории. По его словам, областной центр находится уже «в досягаемости артиллерии и FPV-дронов», а расстояние до него составляет около 15 километров.
Одновременно приходят сообщения и о трагических находках в освобождённых районах. После установления контроля над Гуляйполем были обнаружены тела расстрелянных мирных жителей. Беженец Андрей Терехов рассказал, что в подвалах домов находят множество убитых, что, по его словам, вызывает тревогу и ужас.
«Я никогда не покину Донбасс»: громкое заявление Зеленского
Западнее Красноармейска (Покровска) российские войска продолжают наступление. Сообщается о выходе 79-й бригады ВСУ из Гришина в сторону Байовского-Щитиновского пруда. В самом населённом пункте, по данным источников, остались подразделения территориальной обороны.
«Основная задача сейчас окончательно зачистить Гришино, перекрыв тем самым сопротивление на западном фланге красноармейского участка», — отметил военный корреспондент Тимофей Ермаков.
На этом фоне Владимир Зеленский сделал жёсткое заявление:
«Я хочу внести ясность: я никогда не покину Донбасс и 200 000 украинцев, которые там живут. Зачем мне это делать?»
Также глава киевского режима сообщил, что выборы на Украине состоятся только после полного окончания конфликта, а не в период временного перемирия.
При этом он добавил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй срок.
По данным о ходе боевых действий, только за сутки подразделения группировок «Центр» и «Юг» ликвидировали свыше 480 военнослужащих противника, а в зоне ответственности группировки «Запад» — почти 200.
Переговоры сорваны: Абу-Даби под вопросом
Новый раунд переговоров по Украине планировался в Абу-Даби с 5 по 8 марта 2026 года. Однако встреча оказалась сорвана.
«Очевидно, что в ближайшие дни невозможно говорить о встрече в Абу-Даби по понятным причинам. Пока нет ясности по срокам и месту, как только информация появится, мы вас проинформируем», — сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Причиной называется эскалация на Ближнем Востоке и удары по ОАЭ. По предварительным данным, альтернативной площадкой могут вновь стать Швейцария или Турция.
Ночная охота на дроны: от Брянска до Волгограда
Сразу несколько российских регионов подверглись атакам беспилотников. В посёлке Суземка Брянской области дроны-камикадзе атаковали электропоезд. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что повреждена кабина машиниста, однако никто не пострадал, движение поездов не нарушено.
Над Волгоградом за ночь прогремело несколько серий взрывов. По словам очевидцев, хлопки в южной и северной частях города раздавались неоднократно — люди насчитали от пяти до семи взрывов. В небе были видны вспышки, слышался гул двигателей. Предварительно, цели летели на низкой высоте.
Вечером 3 марта средства ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над территорией России: 34 — над Ростовской областью, три — над Крымом, один — над Волгоградской областью.
Позже губернатор Андрей Бочаров сообщил о пяти пострадавших в результате ночной атаки на Волгоградскую область. В Среднеахтубинском районе повреждены три частных дома, в Тракторозаводском районе — квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6.
«Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь. Выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах», — сообщили в пресс-службе администрации региона.
Оперативным службам поручено уточнить масштабы разрушений и оказать помощь пострадавшим.
Прицельный удар ВСУ
На фоне текущих событий звучат и тяжёлые свидетельства о первых днях конфликта. Ветеран СВО с позывным «Челентано» заявил, что 26–27 февраля 2022 года украинская артиллерия целенаправленно обстреляла группу из 16 военнопленных — 15 мужчин и одну женщину, захваченных во время операции в Гостомеле.
По его словам, транспорт с опознавательными знаками стал целью удара.
«Обстрел начался именно по их машине. Никто не выжил», — отметил ветеран.
Он добавил, что сам ехал от места пленения украинских военных до аэропорта в одной кабине с офицером ВСУ, находившимся среди боевиков.
Ядерный вопрос: тревожный сценарий
Отдельную обеспокоенность вызывает тема возможного получения Украиной ядерного оружия. Член-корреспондент Академии военных наук Наталия Ромашкина предупредила, что такой шаг станет прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.
По её словам, даже если Киев представит появление арсенала как собственную разработку, это всё равно будет противоречить международным нормам. Выход из ДНЯО может спровоцировать негативную реакцию мирового сообщества и привести к серьёзным последствиям для страны.
Ситуация, по оценкам экспертов, остаётся напряжённой, а развитие событий вызывает тревогу и пристальное внимание на международной арене.
Из Грозного — на передовую
На этом фоне в Чечне сформирован и отправлен новый отряд добровольцев. Глава республики Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы вылетели из аэропорта Грозного в зону проведения СВО.
С напутствием к добровольцам обратился председатель правительства Чечни, руководитель регионального штаба СВО Магомед Даудов, подчеркнув, что на передовой решается судьба России.
Подготовку бойцы проходили на базе Российского университета спецназа в Гудермесе, где под контролем инструкторов получили необходимые навыки для службы в спецназе «Ахмат». Они обеспечены современной экипировкой и снаряжением при поддержке Регионального общественного фонда имени А.Х. Кадырова. В составе отряда — жители Чечни и других регионов страны, в том числе бойцы с боевым опытом, возвращающиеся в строй.